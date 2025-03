Chiara Cainelli sotto attacco al Grande Fratello: le critiche di Mariavittoria e Jessica

Al Grande Fratello va in scena un confronto a quattro che vede contrapposte due amicizie alleate: da un lato Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, dall’altro Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. I dissapori tra le coinquiline si sono acuiti dopo la scorsa puntata, quando Chiara ha scoperto degli epiteti ricevuti da Mariavittoria e Jessica, tra cui “profumiera” e “sgallettata”, entrando in crisi e dicendosi profondamente delusa da loro. Secondo lei il risentimento della Minghetti è nato da una presunta gelosia o invidia nei confronti del rapporto tra Chiara e Tommaso.

“Non c’è da invidiare nella mia persona: io sono innamorata di un’altra persona e non credo di essermi messa in mezzo a un’altra coppia. Non capisco perché tu, Mariavittoria, dici alle spalle che non mi sopporti più“, ammette Chiara. La dottoressa a quel punto chiede scusa: “Ti chiedo scusa per quello che ti ho detto. La litigata tra me e Tommaso era stata importante, non mi sarei accesa perché hai messo il rossetto a Tommaso“. Chiara, tuttavia, si è sentita ferita dalle parole delle coinquiline: “Mi hanno ferita le loro parole. Mariavittoria ha detto che non mi sopporta più“.

Chiara Cainelli criticata, Beatrice Luzzi la difende: “Jessica ha esagerato“

Mariavittoria Minghetti a quel punto fa notare a Chiara Cainelli di essere spesso altezzosa in puntata al Grande Fratello, a differenza invece del comportamento assunto nella quotidianità: “Quella frase era legata al tuo atteggiamento in puntata, perché assumi un atteggiamento altezzoso. Non capisco perché in giornata parliamo civilmente, e in puntata assumi questo atteggiamento“. Zeudi Di Palma a quel punto interviene per difendere l’amica: “Jessica e Stefania invece non lo assumono questo atteggiamento?“.

Il confronto, seppur rimarchi le distanze tra le quattro, si sviluppa su toni amichevoli al punto che Alfonso Signorini dallo studio fa notare: “In prima serata siete tutte così tranquille, poi in Casa vi tirate mazzate“. Chiara, a seguire, punta il dito contro Jessica e gli epiteti usati nei suoi confronti: “Jessica ha usato termini molto forti. Hai detto che avresti voluto dirmi altro“. Beatrice Luzzi dallo studio attacca la cantante e difende la Cainelli: “Jessica ha esagerato, non esiste che in Casa durante una festa non si possa scherzare e dare quegli appellativi a Chiara. Poi l’hai fatto con il tuo modo efficace, ma molto sproporzionato e Chiara non se lo meritava“.