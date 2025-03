Chiara Cainelli delusa da Zeudi Di Palma dopo la lite: “Trattata come…“

Negli ultimi giorni l’amicizia tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma al Grande Fratello ha subito uno scossone significativo ed è entrata in crisi, poi rientrata in breve tempo. A scatenare le tensioni è stato soprattutto il rapporto tra Zeudi e gli “Shailenzo”, che è cambiato dopo il riavvicinamento della coppia e dopo le recenti discussioni tra l’ex Miss Italia e Shaila Gatta. Chiara si è ritrovata nel mezzo di queste tensioni ed è finita per litigare anche lei con Zeudi, la quale l’ha tirata in ballo.

La Cainelli ha sottolineato di non voler essere trattata dall’amica come un soldatino, che obbedisce sempre ai suoi comandi, e stasera in puntata spiega cos’è accaduto e cosa l’ha ferita: “Quando Zeudi in quel momento ha avuto una reazione eccessiva anche nei miei confronti, il suo modo mi è sembrato un po’ troppo: non c’entravo nulla in quella situazione e mi sono sentita come se fossi responsabile di qualche cosa, mi sono sentita un po’ trattata come una pezza da piedi“.

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, il chiarimento: “Lei era tesa e…“

Il chiarimento con Zeudi Di Palma al Grande Fratello è arrivato quasi subito, anche se Chiara Cainelli ha faticato a digerire il comportamento dell’amica: “Dopo mi ha spiegato che è stato un momento in cui lei era estremamente tesa e con calma ci siamo chiarite. Però diciamo che quel fastidio l’ho tenuto per un po’ di giorni“. Poi, in riferimento ai rapporti nel gruppo, spiega: “Shaila ha Lorenzo e Giglio, con Zeudi invece è un rapporto diverso: è più stretta lei con me“.

A quel punto dallo studio Alfonso Signorini punge Chiara con una domanda al veleno: “Essendo Zeudi in finale, ti è più utile avere la sua protezione? Domanda cattiva!“. La Cainelli però nega e, anzi, spiega: “No, perché quando c’era da azzuffarsi lo abbiamo fatto. Se devo dirle qualcosa glielo dico, lo sa che da me non ha sconti“.