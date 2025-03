Il Grande Fratello entra nel vivo con la semifinale e cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa discutibile edizione. Intanto nella casa Chiara Cainelli ha avuto un momento di crisi mettendo in dubbio Lorenzo Spolverato, uno dei primi finalisti del GF. I due nella casa sono molto amici e spesso la loro amicizia è stata anche oggetto di critiche e polemiche prima con Shaila Gatta e poi con il resto dei coinquilini. Lorenzo e Chiara Cainelli hanno però sempre difeso la loro amicizia sottolineando, a gran voce, che tra loro non c’è altro che una fortissima complicità mentale. Intanto fuori dalla casa Alfonso, il fidanzato di Chiara Cainelli, ha avuto un duro confronto – scontro con Lorenzo chiedendogli di lasciare la propria ragazza fuori dal gioco e dalle dinamiche.

Parole molto forti quelle pronunciate da Alfonso verso Lorenzo che dopo settimane sembrano aver fatto riflettere Chiara che all’interno della casa del GF si è lasciata andare ad una serie di confessioni con Maria Vittoria Minghetti. “Ho dubbi su di lui, però…” – ha detto Chiara Cainelli a Mariavittoria.

Chiara Cainelli dubbiosa su Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “sta giocando”

Durante un confronto Chiara Cainelli si è lasciata andare con Maria Vittoria Minghetti parlando apertamente di Lorenzo Spolverato e della loro amicizia; non solo, la concorrente ha chiamato in causa il fidanzato Alfonso D’Apice che l’aveva invitata ad aprire gli occhi sul modello milanese. “Io lo capisco Alfonso, non so come può essere percepito da fuori” – ha detto Chiara a Mariavittoria, ricordando le perplessità esposte dal fidanzato.

Nonostante i mille dubbi però Chiara crede alla buona fede di Lorenzo arrivando poi a dire a Mariavittoria: “sono io che sono qui dentro, quindi, devo vivermi io questo percorso e capire con chi ho a che fare. Non ho visto ciò di cui mi ha parlato Alfonso”. Intanto Chiara ha avuto un durissimo scontro anche con Zeudi Di Palma per alcune incomprensioni, anche se le due si sono chiarite.

