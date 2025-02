Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice fanno sul serio al Grande Fratello? Com’è iniziata la loro storia

Dopo un iniziale tira e molla e un po’ di scetticismo da parte di Chiara, sembra ormai essere iniziata una storia d’amore nella Casa del Grande Fratello tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Un avvicinamento, il loro, arrivato in modo un po’ inaspettato, soprattutto visto com’è iniziato il loro percorso nella Casa. Alfonso, d’altronde, è entrato con l’idea di ritrovare un rapporto con la sua ex Federica Petagna, che è stata poi eliminata dal gioco dopo poche settimane. E se lei ha proseguito la sua conoscenza, oggi relazione, con Stefano Tediosi, Alfonso si è ritrovato prima tra le braccia di Zeudi Di Palma, poi ha iniziato a provare qualcosa per Chiara.

Gianni, chi è il papà di Chiara Cainelli? Origini tedesche/ "Il divorzio quando avevo 11 anni"

Anche la modella, d’altronde, non si è avvicinata subito ad Alfonso, provando anzi un’attrazione per Javier Martinez. Quando entrambi hanno compreso che non c’era tra loro alcuna scintilla, Alfonso ha fatto le sue avance, che Chiara non ha disdegnato, nonostante qualche sospetto sulla veridicità di questo interesse.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 3 FEBBRAIO 2025/ Eliminati, diretta: Iago e Stefania "Jessica cerca il litigio"

Alfonso e Chiara, presentazioni in famiglia al Grande Fratello?

I tentennamenti di Chiara si sono però sciolti in un bacio appassionato, che ha dato ufficialmente il via alla loro frequentazione amorosa al Grande Fratello. E questa sera, nel corso della nuova diretta del reality su Canale 5, questo rapporto potrebbe fare un ulteriore passo in avanti attraverso delle presentazioni in famiglia. È infatti in arrivo per Chiara una sorpresa: l’ingresso nella Casa della sua mamma. E, come già accaduto per altre coppie, Alfonso Signorini potrebbe approfittarne della visita per presentare alla donna il suo possibile futuro genero, sancendo l’inizio di una storia d’amore serie all’interno della Casa del Grande Fratello.