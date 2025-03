Chiara Cainelli e Helena Prestes: scambio di battute al Grande Fratello

Clima teso nella casa del Grande Fratello nonostante manchino pochi giorni alla finalissima del 31 marzo 2025. Il nervosismo è alle stelle e basta una domanda per scatenare l’ennesima discussione. Le protagoniste dell’ultimo scambio di battute abbastanza acceso sono state Chiara Cainelli e Helena Prestes tra le quali non c’è mai stata molta simpatia. Chiara, in particolare, ha più volte sottolineato di non gradire la presenza di Helena a cui, però, ha deciso di rivolgere una domanda che ha scatenato la reazione della modella brasiliana.

Tutto è accaduto quando Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti scherzavano tra loro facendo ipotesi sulla finale e svelando chi avrebbero voluto sfidare per prima nei vari televoti. La Cainelli, così, ha deciso di rivolgere la stessa domanda a Helena non immaginando la risposta pungente della modella. Chiara, infatti, ha chiesto a Helena chi vorrebbe sfidare tra Zeudi e Jessica e la risposta della Prestes non è piaciuta alla Cainelli.

Lo sfogo di Chiara dopo la discussione con Helena Prestes

Helena Prestes, alla domanda di Chiara Cainelli, ha risposto con un’espressione in inglese che, tradotta, significa, “Fatti gli affari tuoi”. Parole che hanno scatenato la reazione della Cainelli che, infastidita, si è poi ritirata in camera da letto lasciandosi andare ad un duro sfogo contro Helena, ma anche contro gli autori del Grande Fratello che, secondo la sua opinione, avrebbero protetto la Prestes.

“Questa fa di tutto e poi passa per la vittima. Ci provoca e poi dopo arrivi in puntata e ti trovi in 500.000 video dove tu sei la persona scorretta, dove tu provochi, dove non si vede lei che ti arriva tanto così dal viso. Perché non si vede lei dove ti lancia l’acqua, dove ti dice di tutto. Ti vedi una persona che ti mente pure in faccia e tu cosa devi dire, se tanto non ci sono neanche i video che ti provano la stessa cosa? Non si è mai vista né la volta che mi ha aggredita dentro dove mi lavavo i denti, né quando è venuta qua con Shaila e mi ha urlato”, le dure parole della Cainelli.

