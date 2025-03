Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, perché meritano la finale

Lunedì sera Alfonso Signorini chiuderà l’ultimo televoto al Grande Fratello, con Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti che si giocheranno l’ultimo posto nella finale del reality di Canale Cinque. Una delle due saluterà per sempre il programma Mediaset, ma entrambe, in un modo o nell’altro, meriterebbero la permanenza nel programma, visto che si sono contraddistinte chi in una maniera e chi un’altra. Mariavittoria Minghetti è nella Casa fin dagli inizi, ha vissuto tutto il percorso nel programma di Alfonso Signorini, ha trovato l’amore con Tommaso Franchi, ha diviso il pubblico, ma si è messa in luce per la sua schiettezza e sincerità, incontrando tanti amici nel programma e vivendo un’avventura davvero ricca di eventi, emozioni e ricordi accumulati.

Chiara Cainelli invece è entrata in corsa nella casa del Grande Fratello, mettendosi in mostra con la sua purezza e genuinità, a volte anche fraintesa dal pubblico di Canale Cinque. A capire molto della ragazza di origini sudamericane è stato invece Alfonso D’Apice, con il quale Chiara ha iniziato una relazione, aiutando il ragazzo napoletano a mettersi alle spalle una volta per tutte la sua storia quasi decennale con Federica Petagna.