Il Grande Fratello non è finito da neppure una settimana e ci sono state già le prime reunion. Nella casa sono nate infatti diverse amicizie e proprio per questa ragione alcuni dei protagonisti dell’edizione appena terminata si sono incontrati e ritrovati fuori dalla casa. È questo il caso di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, che sono arrivate in finale ma non sono riuscite a vincere: entrambe hanno stretto una bella amicizia nel corso dei mesi e avevano promesso già nel corso del gioco di rivedersi una volta terminato il programma, e così è stato.

Non è passata neppure una settimana che le due hanno trovato l’occasione per passare un po’ di tempo insieme e magari conoscersi meglio. Con loro anche Alfonso D’Apice, che nel corso del gioco ha stretto un rapporto d’amore con Chiara Cainelli, proseguito anche dopo l’uscita dal programma. I tre sembrano essere molto amici e trovarsi davvero bene insieme, come dimostrano anche le foto scherzose postate sui social in questa occasione.

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma insieme fuori dalla casa: con loro c’è anche Alfonso

Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice si sono incontrati a Napoli e hanno passato una serata insieme in un locale. I tre si sono poi concessi una passeggiata sul lungomare e proprio qui hanno scattato delle foto che hanno postato su Instagram. Nell’immagine pubblicata sui social, infatti, Chiara e Alfonso si baciano mentre dietro, Zeudi… Regge il moccolo di candela (ironicamente!).

Zeudi ha infatti voluto scherzare sull’essere la “terza incomoda” nella coppia: un’ironia, ovviamente, social, visto che i due fidanzati avranno gradito molto la compagnia dell’amica conosciuta nella casa. La serata, infatti, sembra essere andata molto bene: Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno avuto modo di vivere un po’ il loro rapporto fuori dalla casa e conoscersi meglio, finalmente senza le telecamere.

