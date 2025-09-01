Chiara Cainelli ha rotto il silenzio dopo l'incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti: "Credevo saremmo esplosi in aria" ha confessato in lacrime

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno scampato la morte. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello hanno rischiato grosso durante il loro viaggio negli Stati Uniti d’America, che d’altronde era già iniziato con alcuni problemi. Poco dopo la partenza, Alfonso ha rivelato di aver perso il passaporto, imprevisto poi fortunatamente risolto. Poi, pochi giorni fa, ecco la drammatica notizia: la coppia è rimasta vittima di un brutto incidente stradale.

Per fortuna, sia Alfonso che Chiara stanno bene, ma lo spavento è stato forte per entrambi. A poche ore dall’accaduto, e dopo le polemiche che si sono scatenate e alle quali Alfonso ha replicato, è stata Chiara a rompere il silenzio, ancora scossa e in lacrime. L’ex gieffina ha spiegato di avere un po’ di dolori per l’impatto dell’auto ma nulla “che non possa risolvere un antidolorifico.”, ha ammesso. Ciò che è invece più difficile è lo spavento che ancora la pervade.

Chiara Cainelli, momenti di terrore negli Stati Uniti: “Credevo che saremmo esplosi”

“C’è chi vive prontamente queste situazioni, io cerco di rimanere forte quando serve e poi crollo. – ha spiegato Chiara Cainelli in lacrime, per poi aggiungere – È un’esperienza che non auguro a nessuno. Mi sono presa un bello spavento, pensavo veramente di morire, ma per fortuna tutto è andato bene, grazie a qualcuno”. Ha quindi spiegato che il van che li trasportava per un’escursione ha iniziato ad avere problemi e a sbandare, tanto che l’incidente è stato inevitabile: “Mentre cercava di frantumare il finestrino con lo specchietto, noi continuavamo a sentire odore di gas e la paura cresceva sempre di più”, ha spiegato Chiara, rivelando che in quei momenti il terrore di morire da un momento all’altro era tanto: “Eravamo convinti che da un momento all’altro il van sarebbe esploso. In quei momenti avrei rinunciato a un braccio pur di salvarmi: ero convinta che saremmo saltati in aria”, ha quindi concluso.