La realtà dei sentimenti, al Grande Fratello, passa sempre per il giudizio del pubblico e per la lente d’ingrandimento del web. Per quanto i protagonisti possano decantarsi sinceri e puri, c’è sempre chi sposa la causa del ‘A pensar male non sempre si fa peccato’. Nel mirino degli utenti pare sia finita, e non da poco, Chiara Cainelli. Una domanda in particolare aleggia e sovente torna a dominare la scena, ancor di più dopo un risvolto recente: Chiara Cainelli è innamorata di Alfonso D’Apice o finge?

Assodato che la veridicità dei sentimenti appartiene ai diretti interessati e si può ragionare solo in via teorica, non è la prima volta che i sentimenti di Chiara Cainelli nei confronti di Alfonso D’Apice vengono messi in discussione. Il dibattito si è riaperto proprio dopo l’ultima puntata del Grande Fratello che ha sancito, forse in maniera anche inaspettata, l’eliminazione dell’ex volto di Temptation Island. Per qualcuno, in assenza della dolce metà, i sentimenti di Chiara Cainelli verranno sottoposti ad una sorta di prova del nove.

Chiara Cainelli non lascia il Grande Fratello per Alfonso D’Apice: “Devo andare avanti per lui…”

“Per me lui è il migliore e proprio per questo non riesco ad accettare questa cosa…”, si sfogava così Chiara Cainelli dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice al Grande Fratello; parole che avvalorano la convinzione di chi pensa sia realmente innamorata del ragazzo. “Devo andare avanti per lui, non posso mollare adesso”, risponde a chi pensa voglia lasciare la Casa per viversi la sua storia d’amore con l’ex volto di Temptation Island. Proprio tale sottolineatura ha alimentato i dubbi del web, ovvero la necessità di spiegare per quale ragione, seppur affranta, non abbia seguito Alfonso D’Apice fuori dal reality.

Ad onor del vero, c’è anche chi non dubita dei sentimenti di Chiara Cainelli nei confronti di Alfonso D’Apice; la sua reazione dopo l’eliminazione al Grande Fratello è sembrata spontanea, di pancia, qualcosa che non sarebbe potuto emergere in quel modo se non fosse qualcosa di realmente sentito. In ogni caso, sarà il tempo a dare ragione ad una fazione piuttosto che all’altra in riferimento al futuro della liaison.