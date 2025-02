Chiara Cainelli e la confessione sul passato

Alla finalissima del Grande Fratello manca circa un mese e i concorrenti sono alle prese con riflessioni e rivelazioni. Dopo lo sfogo di Shaila Gatta, nel tugurio della casa più spiata d’Italia, è arrivato anche quello di Chiara Cainelli. Quest’ultima, dopo aver ascoltato insieme a Zeudi De Palma le parole di Shaila, mentre quest’ultima era in confessionale, ha aperto a sua volta il cuore ricordando un periodo del passato in cui non stava bene. Chiara che riconosce di alzare spesso dei muri con le persone e di fare fatica non solo a fidarsi, ma anche a lasciarsi andare, ha spiegato a Zeudi come tutto si riconduca ad un periodo della vita in cui si è annullata e non aveva voglia di conoscere nessuno.

Chiara, infatti, racconta di aver sentito molto l’invidia delle altre ragazze sulla propria persona al punto da essersi domandata per diverso tempo il motivo di tale invidia perché “loro a potevano andare in vacanza e studiare senza problemi”.

Lo sfogo di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli ammette di stare bene nella casa del Grande Fratello avendo trovato l’amore di Alfonso D’Apice e l’amicizia della stessa Zeudi, di Shaila, Lorenzo e Giglio. 2Le cose belle vengono da cose brutte”, dice ricordando quanto abbia sofferto in passato. “C’erano delle ragazze che mi invidiano e non capivo il perché e mi chiedevo perché mi invidiassero e dicevo perché ho tutto questo odio nei miei confronti”, dice Chiara.

“Ho fatto un errore. Per non ricevere più odio mi sono annullata, non volevo più conoscere nessuno, sono stata tanti anni da sola” dice poi. Prima di incontrare e innamorarsi di Alfonso, infatti, Chiara era single da ben cinque anni. Con il Grande Fratello, però, è riuscita a mettersi totalmente in gioco.