Al Grande Fratello continua la relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, non senza alti e bassi. Infatti, negli ultimi giorni c’è stata una piccola crisi derivata dal fatto che il ragazzo parla troppo di Federica Petagna, la sua ex fidanzata che con lui ha vissuto il percorso a Temptation Island. Chiaramente la loro storia d’amore è durata tanti anni, ma Chiara Cainelli nota che nei suoi discorsi la ragazza è sempre troppo presente.

Alfonso Signorini ha trasmesso le clip della settimana dove si vede l’attuale fidanzata di Alfonso D’Apice furiosa con lui dopo essersi resa conto che pensa ancora troppo alla ex. In realtà, l’imprenditore napoletano a tenuto a precisare che non pensa a Federica Petagna rimpiangendo il loro rapporto, ma che se parla di lei è per riuscire ad andare avanti accettando il passato che hanno vissuto. Nonostante le sue spiegazioni, Chiara Cainelli ha trovato di cattivo gusto il suo atteggiamento e ha anche detto di aver ricevuto una battuta infelice.

Alfonso Signorini rimprovera Alfonso D’Apice su Chiara Cainelli: “Lei ha ragione ad arrabbiarsi!”

Nessuno si sarebbe mai aspettato che anche Chiara Cainelli potesse arrabbiarsi in questo modo con Alfonso D’Apice. Nonostante il palese fastidio dato dalla presenza di un’ex fidanzata che ha vissuto tanto tempo con lui, c’è da dire che il ragazzo ha sempre tenuto ad essere molto sincero e a dire con grande onestà che in qualche modo Federica Petagna sarà sempre parte della sua vita. Chiara Cainelli ha detto di avere grande rispetto nei confronti della ragazza (oggi eliminata dal Grande Fratello), ma che allo stesso tempo vorrebbe che i discorsi fossero meno incentrati su di lei. Alfonso Signorini non è riuscito a darle torto, e ha cercato di far capire al ragazzo quali sono i limiti.