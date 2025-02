Dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli non sta vivendo un momento semplicissimo. I due, infatti, avevano cominciato una relazione all’interno della Casa del Grande Fratello e per questa ragione da parte della concorrente rimasta ancora in gara è tanta la nostalgia nei confronti del compagno, non sapendo come sta, cosa sta facendo fuori, ma soprattutto non potendolo vivere più all’interno del gioco. Chiara, comunque, non si perde d’animo: a detta della concorrente, quella sua e di Alfonso è una bella prova che ha dato loro la vita.

Parlando con Shaila del fidanzato trovato all’interno della Casa, Chiara è stata rincuorata dall’amica, che ha affermato: “È bello che una persona che ama lo dimostra proteggendo la sua donna”. Secondo la ballerina, “per lui è difficile non starti accanto” ha dichiarato parlando con Chiara Cainelli, che comunque si è detta non preoccupata. Chiara, infatti, ha spiegato che nonostante non abbia più Alfonso fisicamente a suo fianco, è certa di potercela fare anche senza i consigli del compagno.

Chiara Cainelli, mancanza di Alfonso D’Apice: “Se chiudo gli occhi penso a lui”

Chiara Cainelli, parlando del fidanzato Alfonso D’Apice conosciuto al Grande Fratello, ha spiegato di provare nostalgia ma di essere tranquilla pur non avendolo più con lei dopo la sua eliminazione. Parlando con Shaila Gatta, infatti, Chiara si è detta felice di aver trovato un uomo che la faccia sentire amata e ha raccontato all’amica di avere grandi aspettative: spera infatti che le cose tra loro vadano sempre meglio anche fuori dalla Casa. “Io sono convinta di lui. Sono contenta e non vedo l’ora di viverlo fuori” ha spiegato parlando di Alfonso. E ancora ha aggiunto: “So che fuori da qui lui c’è per me e io ci sono per lui”. Nonostante questa convinzione, ha ammesso di provare nostalgia e ha raccontato che chiudendo gli occhi, pensa a lui.