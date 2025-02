Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice innamorati al Grande Fratello

Dopo la lunga storia con Federica Petagna, durata ben otto anni, Alfonso D’Apice, nella casa del Grande Fratello, si è rimesso sentimentalmente in gioco con l’ingresso di Chiara Cainelli che, dopo essersi avvicinata a Javier Martinez con cui c’è stato un bacio, ha deciso di dargli una possibilità. con piccole attenzioni, Alfonso è riuscito lentamente a sciogliere il cuore di Chiara che, entrando nella casa, ha dichiarato di essere molto fredda nei rapporti con gli altri al punto da far fatica anche ad abbracciare una persona. Single da cinque anni, la Cainelli ha così trovato in Alfonso la persona con cui aprirsi e lasciarsi andare.

Javier Martinez e Helena Prestes, lite al Grande Fratello/ Lei stizzita per una canzone: poi la dichiarazione

Nonostante qualche piccola paura dovuta alle reciproche esperienze del passato, Chiara e Alfonso sono sempre più vicini e uniti. Approfittando, così, del giorno di San Valentino, Alfonso ha così scritto una canzone d’amore tirando fuori tutti i suoi sentimenti.

La canzone d’amore di Alfonso D’Apice a Chiara Cainelli

Lontano da tutti, Alfonso D’Apice ha deciso di mettere nero su bianco tutti i propri sentimenti per Chiara Cainelli con cui sta provando a costruire una storia d’amore da vivere anche fuori dalla casa del Grande fratello. Dopo averla scritta, chiama la fidanzata per cantarle i versi scritti. “Quanta distanza da Napoli a Trento, ma col mio cuore sto già partendo. Mi ha preso l’anima una trentina, innamorato ogni giorno più di prima!” questo il ritornello della canzone.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi incalza Sambruna: "Un po' di contegno su Iago"/ La difesa ad Alfonso D'Apice

“Grazie cucciolo”, esclama Chiara visibilmente commossa dal gesto del ragazzo. “Forse, nelle mie relazioni precedenti, sono stata messa da parte” dice lei che, in passato, confessa di essere stata messa diverse volte da parte. “Mi sento che tu mi stai dando il mio posto, mi dimostri quanto io sia importante per te. Questo non è scontato e mi fa pensare che tu sei straordinario”, dice ancora Chiara. “Questo è quello che meriti“, conclude Alfonso.