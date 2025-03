Chiara Cainelli piange al Grande Fratello dopo le accuse ricevute

L’ultima puntata del Grande Fratello non è stata facile per Chiara Cainell che è stata accuasata da Jessica Morlacchi di avere un atteggiamento da seduttrice. Tutto è nato quando Alfonso D’Apice ha invitato Lorenzo a non essere troppo fisico nei confronti di Chiara e viceversa perché danno adito a voci sul loro rapporto. Dopo aver visto la clip del Carnevale durante la quale Chiara si è divertita ad interpretare Barbier giocando anche con Tommaso, Jessica si è scagliata contro la Cainelli definendola “profumiera”.

Una parola che ha scatenato le lacrime di Chiara e la reazione di Alfonso che, dallo studio, ha accusato Jessica di essere stata “cattiva nei confronti di una ragazza di 25 anni”. Conclusa la puntata, Chiara si è ritrovata in piscina con Zeudi a cui ha confessato di aver paura anche solo di ballare perché non vuole ricevere giudizi come accaduto in puntata.

Chiara Cainelli e le lacrime al mattino

Il risveglio di Chiara Cainelli non è andato meglio. Shaila Gatta si è avvicinata al suo letto per salutarla e l’ha trovata in lacrime. La 25enne ha ammesso di avere ancora in testa le parole dette da Jessica e gli attacchi ricevuti anche da Mariavittoria e Stefania Orlando. La Cainelli, inoltre, ha sottolineato di aver paura di quello che troverà fuori dopo le parole di Alfonso D’apice che l’ha messa in guardia dal tenere determinati atteggiamenti. Shaila l’ha esortata a non pensarsi, a non dare peso alle accuse che le hanno fatto e a reagire.

Ancora scossa dall’accaduto, la Cainelli si è poi isolata in giardino dove è stata raggiunta da Lorenzo che le ha chiesto scusa se, con alcuni atteggiamenti, può aver dato adito ad alcune situazioni che sono state poi fraintese.