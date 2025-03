Momento di forte sconforto per Chiara Cainelli al Grande Fratello. La ragazza si è confidata con il suo gruppo di amici che comprende Zeudi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato raccontando loro di quanto si senta poco stimolata nel reality da quando è andato via il suo fidanzato Alfonso D’Apice. Da quel momento, spiega, non riesce più a tirare fuori la sua “parte bambina”, e di conseguenza si sente poco motivata ad andare avanti.

Tanti sono stati i consigli dei gieffini, che l’hanno fatta sentire capita. Lorenzo Spolverato, in particolare, le ha detto di aggrapparsi agli stimoli positivi che ci sono nella casa per cercare di mantenersi su di morale. La discussione è avvenuta accanto alla piscina e Chiara Cainelli visibilmente provata dalla mancanza di Alfonso D’Apice è scoppiata a piangere: “A me l’amore mi motiva tanto, con lui tiravo fuori quella parte giocosa, io quella me non la vedo più“. I concorrenti la rassicurano, dicendole che chiaramente quella parte viene fuori prevalentemente in ambito amoroso.

Chiara Cainelli, abbraccio di gruppo con i compagni: “Siete importanti ragazzi”

“Io sono così solo con le persone a cui voglio bene” ha spiegato Chiara Cainelli con le lacrime agli occhi, svelando che Alfonso D’Apice non si aspettava che lei fosse così giocosa prima di conoscerla. Zeudi Di Palma la consola dicendo di non paragonarsi alle energie di un’altra persona. Alla fine i quattro si sono abbracciati e Chiara Cainelli ha detto loro: “Siete importanti ragazzi“, sentendosi subito meglio dopo lo sfogo. Di certo nella casa non c’è molto tempo per stare da soli con sè stessi e pensare, e questa può essere un’arma a doppio taglio. Riuscirà Chiara Cainelli a far fronte alla mancanza del suo fidanzato?