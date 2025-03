Da parecchi anni il televoto del Grande Fratello è preso d’assalto dai fandom, ovvero alveari di persone che si attaccano in maniera morbosa a un concorrente o a una coppia e fa di tutto per farli arrivare in finale e farli vincere. Basti pensare allo scorso anno quando Perla Vatiero ha vinto contro Beatrice Luzzi. Considerando quanto sia forte il fandom Zelena, non viene difficile credere che alla vittoria potrebbe andarci proprio l’ex Miss Italia. Ma ora al televoto ci sono due concorrenti precise: Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Chi andrà in finale?

Per molti il futuro del Grande Fratello è già scritto: la quinta finalista sarà Chiara, ma poi a vincere l’edizione sarà Zeudi Di Palma. E tutto perché un fandom si è creato attorno alla coppia (mai realizzatasi) composta appunto dall’ex Miss Italia e Helena Prestes, che è riuscita ad agguantare il penultimo posto in finale nella puntata di sieri sera.

Chiara Cainelli quinta finalista grazie al fandom di Zeudi?

Se Chiara Cainelli riuscirà ad andare in finale sarà solo merito al fandom di Zeudi Di Palma perché senza quello non sarebbe arrivata alla seconda puntata. Basta guardare le percentuali di voto per farsi un’idea di come ormai la produzione dovrebbe correre ai ripari e trovare un metodo per evitare delle situazioni del genere che non fanno altro che far scappare il pubblico generalista.

Intanto una battuta di Helena Prestes sulla bionda concorrente in finale ha fatto divertire il pubblico: secondo lei ci è riuscita solo perché in questo momento il suo fidanzato Alfonso D’Apice sta facendo pizza gratis per tutta la popolazione di Napoli. Ovviamente, poi, ha detto la verità: ovvero che sono i fan della Di Palma che la votano e la sostengono, solo per capriccio, dato che poi quando si tratterà di votare per la vincitrice saranno uniti solo per l’ex Miss Italia.

