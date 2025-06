Se durante il Grande Fratello Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma erano molto amiche, le cose oggi sono cambiate parecchio. Il loro rapporto stretto, fatto di lunghe confidenze, lacrime e comprensioni si è spento all’improvviso e dopo mesi di domande da parte dei fan del reality, finalmente la fidanzata di Alfonso D’Apice ha rotto il silenzio in una lunga diretta sui social dove ha raccontato come sono andate davvero le cose.

Inizia col dire di aver sofferto tanto, ma di sentire l’esigenza di parlare per chiarire le sue posizioni. “Ci siamo viste una sola volta e siamo andate a fare aperitivo con Alfonso. E da lì non l’ho mai più vista“, spiega Chiara Cainelli. La ragazza dice di averle più volte chiesto di vedersi ma lei non ha mai voluto accettare. L’ex gieffina ha spiegato di aver fatto di tutto per mantenere il rapporto con la Miss, ma dopo essere stata tanto attaccata dal pubblico non è più riuscita a mantenere il silenzio. Secondo quanto ha dichiarato nella diretta, ha spiegato che Zeudi Di Palma non le ha più risposto, muovendo un’accusa scioccante nei suoi confronti.

Chiara Cainelli, Zeudi la accusa di preferire il lavoro alla loro amicizia

“Mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi, quando io ne avevo fatto solo uno”, spiega Chiara Cainelli, dicendo di aver rinunciato solo una volta a vederla per questioni lavorative. Svela poi che Zeudi non si era presentata al suo compleanno perchè aveva un evento in programma. “Le ho scritto vari messaggi per chiarire e vederci, ma non ho mai ricevuto risposta“, continua nella diretta sui social. L’ex gieffina ci è rimasta molto male, soprattutto dopo aver scoperto che Zeudi Di Palma ha tolto il segui anche ad Alfonso D’Apice su Instagram.

Chiara Cainelli svela poi un retroscena che non è piaciuto ai fan, ovvero che qualcuno vicino a Zeudi avrebbe scritto al suo fidanzato Alfonso pregandolo di smentire il bacio con l’ex Miss Italia avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello: “Oggi quei messaggi sono stati cancellati, ma io ho ovviamente tutti gli screenshot”, spiega la ragazza. Se ci pensiamo, Zeudi è sempre stata molto concentrata a giurare di non aver mai baciato il bel napoletano.