Chiara Cainelli si è sfogata con Alfonso D’Apice raccontando alcuni retroscena sulla sua famiglia. In una confidenza con il ragazzo ha svelato di avere un ottimo rapporto con la madre, la quale le ha insegnato tantissimo. Nel discorso con l’imprenditore napoletano la gieffina si è lasciata andare ad un racconto commovente, svelando di aver imparato tantissimo dalla sua mamma di nome Rossy. “Secondo me quello che mi deve un genitore è l’amore“, ha spiegato Chiara Cainelli.

La ragazza ha continuato dicendo di non volere giocattoli, ma che quello che si aspetta da un genitore è l’insegnamento sul valore dei soldi. Prosegue dicendo che non potrà mai ripagare quello che le ha dato sua madre, confessando che la donna si sarebbe tolta tanto durante il corso della sua vita. I due continuano dicendo che ai figli bisogna insegnare molto di più di quello che insegna normalmente un genitore. “Se domani una persona non c’è più, devi sapertela cavare“, continua Chiara Cainelli mentre Alfonso D’Apice la ascolta con interesse.

Chiara Cainelli, il racconto sui genitori ad Alfonso D’Apice: “Mi basta l’amore”

“La cosa che ti può dare un genitore è proprio questa cosa qua“, spiega Chiara Cainelli, che confessa anche di essere stata una bambina capricciosa. La nuova concorrente del Grande Fratello ha origini trentine ma non solo. Nata nel 1999, è figlia di mamma boliviana e papà tedesco, e non tutti sanno che ha un fratello di nome Stefano, gemello. Oltretutto, la giovane è stata anche Miss Trento e anni dopo si è proposta come corteggiatrice di Uomini e Donne, motivo per cui molti l’hanno riconosciuta in televisione. Le sue passioni? Oltre la moda, ama gli scacchi tanto da essere stata campionessa della disciplina.

Sui genitori Gianni e Rosy non si conosce molto, se non che la madre ha in gestione una bancarella al mercato e che come lavoro vende vestiti da donna. Sul padre invece non si sa molto, ma Chiara Cainelli si è detta pronta ad entrare nel Grande Fratello portando tutta la sua storia e le sue influenze culturali. Si tratta della seconda trentina dopo Ignazio Moser a entrare al Grande Fratello, come se la caverà in futuro? Per ora sembra che il rapporto con Alfonso D’Apice sia sempre più profondo, non ci resta che scoprire il seguito!