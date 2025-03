Chiara Cainelli contro Helena Pretes: cos’è successo al Grande Fratello

Ieri, giovedì 27 marzo, Chiara Cainelli ed Helena Prestes hanno avuto un aspro scontro al Grande Fratello. Sebbene manchino solo pochi giorni alla finale, pare che le tensioni siano ancora molto accese tra i concorrenti, tanto che basta una semplice risposta a scatenare il caos. Cos’è successo esattamente? Gli inquilini si trovavano in cucina a parlare della finale quando, ad un certo punto, Chiara ha chiesto ad Helena chi vorrebbe sfidare negli ultimi duelli. La Prestes, però, non ha voluto risponderle e le ha detto: “None of your business”, ovvero “Non sono affari tuoi”. Da lì, la Cainelli si è stizzita, andando via a e sfogandosi in camera con Zeudi Di Palma.

Dunque, le due hanno iniziato a parlare dei diversi atteggiamenti sopra le righe e aggressivi avuti da Helena nella Casa che, però, sarebbero sempre stati coperti dal GF. Secondo loro, nelle clip avrebbero quasi sempre omesso le scene più compromettenti che riguardavano la brasiliana, mostrando sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti. In effetti, le due non sono le uniche a pensarla in questo modo, considerando che fuori dalla Casa sono nate diverse polemiche relative ad una presunta “protezione” nei confronti di Helena.

Chiara Cainelli incalza il Grande Fratello: le accuse

“Poi arrivo in puntata e si vedono video dove sempre io sono la persona di m*rda che provoca e non si vede lei che ti arriva a tanto così dal viso o dove ti lancia le cose. Cosa devo dire io se tanto non ci sono i ca**o di video che provano questa cosa? Non si è mai visto quando mi ha aggredito. Sono satura”, ha detto Chiara Cainelli parlando di Helena Prestes. “Pensa quante volte sono stata io aggredita e sono passata dalla parte del torto. Lei è stata assurda e non le hanno mai detto nulla. Ha lanciato un bollitore e sta ancora qua, per farti capire”, ha risposto Zeudi Di Palma, elencando le varie “protezioni” di Helena dal programma.

“Magari vincerà anche questo programma..”, ha aggiunto poi l’ex Miss Italia. “Ma lo spero per lei. Spero vinca questo programma e le facciano le congratulazioni tutti, eccetto io, perché non sono falsa. Spero per lei proprio perché per tutto l’accanimento che ha in corpo, la violenza e la rabbia, mi auguro che almeno vinca questo programma. E l’anno prossimo spero si lancino i coltelli e i bollitori, perché tanto premiamo la gente che non sa controllarsi”, ha ribattuto Chiara.

Chiara Cainelli parla del rapporto tra Helena e Lorenzo: l’insinuazione al Grande Fratello

Dopodiché, Chiara ha anche insinuato che ad Helena piaccia ancora Lorenzo Spolverato. Il motivo? Per una domanda sul gioco, a lei ha riposto in maniera piuttosto scorbutica. D’altra parte, invece, pare che Lorenzo la provochi spesso con battutine e frecciatine, ma a lui risponde sempre con sorrisi e risatine. L’ex corteggiatrice ha dato ragione a Shaila Gatta, sostenendo che, vicino a Lorenzo, Helena “rinasce” e diventa più felice. Anche Zeudi Di Palma ha concordato, vedendo lo stesso approccio imbarazzato da parte della brasiliana nei confronti del modello milanese in questi ultimi giorni al Grande Fratello.

“Le ho fatto solo una domanda e mi risponde così. Poi Lorenzo le dice che fanno schifo le cosce di pollo che ha cucinato e ride. Io lo noto, Lorenzo la per*ula e lei ride, le si illuminano gli occhi. Proprio un sorriso a 360 gradi, Joker”, ha detto Chiara. “Allora non l’ho notato solo io. A lei piace perché basta che la prende in considerazione. Aveva ragione Shaila quando lo diceva. Io non sono in buoni rapporti, ma Shaila per mezzo sfogo al Ringraziamento le hanno detto di tutto. Invece lei ha fatto di tutto e di più, se non peggio… e niente”, ha continuato Zeudi.