Chiara Cainelli e il rapporto con il papà: “Vorrei ritrovare quel rapporto gioioso“

Non mancano le grandi sorprese per i concorrenti finalisti di questa edizione del Grande Fratello, e questa sera in finale arriva una dolce carezza anche per Chiara Cainelli. La concorrente ha infatti ricevuto in giardino la visita a sorpresa del padre Gianni, con il quale sta lentamente ricostruendo un rapporto: dopo il divorzio dei genitori, infatti, Chiara è cresciuta prevalentemente con la mamma e il fratello ma avrebbe comunque voluto averlo più vicino.

Grande Fratello nuova edizione a settembre/ Alfonso Signorini ci sarà? Il dubbio dei fan

“Ci siamo staccati molto, credo che lui abbia sofferto molto di certe cose che sono successe nella sua vita“, ha raccontato in giardino, prima della sorpresa. “Io non volevo essere un peso un più. Mi è costato tanto rinunciare a lui, adesso ci vediamo più spesso. Fa parte della mia vita e vorrei che riuscissimo a ritrovare quel rapporto scherzoso e gioioso“.

Beatrice Luzzi spiazza Signorini: "GF? Mi piacerebbe condurlo con te"/ Lui: "Non arriveremmo alla 3° puntata"

Chiara Cainelli e la sorpresa di papà Gianni al Grande Fratello: “Orgoglioso di te“

A seguire, dopo essere stata “freezata”, Chiara Cainelli ha vissuto emozionata l’ingresso in giardino del padre Gianni, il quale ha speso parole bellissime per la figlia: “Sono troppo orgoglioso di te. Sei bravissima, una donna eccezionale, hai fatto un percorso meraviglioso. Ti voglio un grande bene anche se sono un papà brontolone. Sono venuto a prenderti e a portarti a casa!“. Dopo lo “sfreeze”, i due si abbracciano e Chiara in lacrime gli rivolge una toccante richiesta: “Ti voglio bene papà, voglio che recuperiamo il nostro rapporto, di più“.

Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta al Grande Fratello: "Sono ancora innamorato"/ "Potrei fare tv"

Gianni è al settimo cielo, la strada per loro è quella giusta per riavvicinarsi ufficialmente e ritrovare quel rapporto che per diversi anni è parso perduto. Parlando poi del suo ruolo genitoriale e del rapporto con la figlia, Gianni ha confidato: “Sono sempre stato un papà che, ancora quando erano piccoli, ha fatto di tutto per loro. Lei era testarda da piccola, quello che voleva lo faceva. Io ho dovuto lasciarla libera di volare, e lei ha sempre volato libera“.