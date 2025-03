Manca poco alla finale del Grande Fratello e al ritorno dei concorrenti rimasti in gara alla ‘vita normale’. In vista dell’uscita dalla Casa, Chiara Cainelli inizia a pensare a come sarà il futuro con Alfonso D’Apice, e nelle ultime ore si è confidata con Lorenzo Spolverato, ammettendo di avere forti dubbi sul napoletano.

“A volte mi sono chiesta se Alfonso fosse davvero pronto per me… – ha esordito Chiara durante la chiacchierata – Ho il tarlo di pensare ‘Ma lui mi ha scelto proprio perché sono io , perché vuole me o, magari, una circostanza, perché eravamo qua e ha voluto conoscere la mia persona ma magari pensa ancora alla sua ex relazione… Insomma, ti fai delle domande…” Il dubbio della modella è che Alfonso non abbia davvero dimenticato la sua ex fidanzata Federica Petagna: “Io ci ho messo anni per dimenticare una persona che è stata importante per me sicuramente non tanto quanto Federica per lui. Sono stata tre anni con questa persona e dopo non sono stata subito con un altro, ho dovuto prima dimenticarla quella persona.”, ha infatti notato Chiara.

Chiara Cainelli chiede un confronto con Alfonso D’Apice al Grande Fratello: “Vorrei delle spiegazioni”

La gieffina sta riflettendo sulla relazione con Alfonso D’Apice, ponendosi delle domande su alcuni comportamenti del ragazzo. La modella teme di essere per lui soltanto un flirt col quale dimenticare Federica: “È brutto essere il ‘chiodo scaccia chiodo’. – ha quindi continuato – Lui ha vissuto tutto qua dentro, è normale che a volte ti vengono delle domande, mi chiedo se sia davvero pronto per me, se io sia una scelta pensata, convinta. C’è stata la sua ex, poi la cosa con Zeudi, poi con Mariavittoria, poi sono arrivata io… vorrei un po’ di spiegazioni, ecco.” Un chiaro appello, quello della gieffina, che prima di conoscere l’esito del televoto di lunedì potrebbe avere, a questo punto, un confronto definitivo con Alfonso.