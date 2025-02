Chiara Cainelli si è ritrovata in giardino con Zeudi al Grande Fratello e tra una chiacchiera e l’altra si sono ritrovate a parlare nuovamente di Helena Prestes e Javier Martinez. La nuova coppia nata nella casa più spiata d’Italia continua a tenere banco dentro e fuori le mura di Cinecittà; in particolare Chiara ha commentato con la ex Miss Italia il bacio passionale che Javier ha dato ad Helena in piscina. Un bacio che non è passato affatto inosservato, appassionato e travolgente che ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia fuori dalla casa, ma anche tutto il fanbase della modella brasiliana. Il bacio non ha però convinto Chiara che, dopo il passaggio di un aereo dedicato ad Helena Prestes e Javier Martinez con tanto di frase dei Coldplay, si è lasciata andare ad un commento al vetriolo con l’amica Zeudi.

“Hanno accennato un bacetto, di una tristezza incredibile. Voto 0” – ha detto Chiara che parlando di Javier ha detto “lui era tutto incastrato e impacciato”, mentre su Helena ha confessato “lei era felicissima”. Parole non proprio carine quelle pronunciate da Chiara che nella casa ha discusso con Alfonso proprio per la coppia.

Chiara litiga con Alfonso al Grande Fratello per Helena Prestes e Javier Martinez?

La “storia” nascente tra Helena Prestes e Javier Martinez nella casa del Grande Fratello non è vista di buon occhio da alcuni coinquilini che parlano di strategia da parte del pallavolista verso la modella brasiliana. Il passaggio di un aereo sui cieli della casa inviato dal fratello di Javier lo avrebbe spinto tra le braccia di Helena al punto da mettere in discussione la loro amicizia che tale oramai non è più visto che i due si sono scambiati carezze e tenerezze in questi giorni fino ad un appassionato bacio. Intanto Chiara e Zeudi non hanno apprezzato il comportamento del pallavolista al punto da criticarlo, ma la “nuova coppia” ha scatenato anche un duro confronto tra Chiara e Alfonso.

“Hai parlato un’ora e mezzo del tuo percorso, della tua ex e di cose superflue che non serviva dire” – sono state le parole di Chiara rivolte ad Alfonso che ha prontamente reagito ricordando alla gieffina che non è mai stata protagonista di argomenti brillanti nella casa visto che non si parla d’altro del bacio tra Javier ed Helena!