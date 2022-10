Chiara Canzian figlia di Red Canzian/ “Simile a papà, ma da piccola ero gelosa di lui per…”

CHIARA CANZIAN, ECCO CHI E’ LA FIGLIA DI RED CANZIAN

Chi è Chiara Canzian, unica figlia di Bruno Canzian in arte Red? Questo pomeriggio il 71enne compositore e polistrumentista veneto sarà ospite di Francesca Fialdini nel suo nuovo talk show pomeridiano, “Da noi a ruota libera”, dove racconterà gli ultimi impegni professionali ma ci sarà spazio anche per la vita privata, tra i recenti problemi di salute e quelle che sono le due donne della sua vita, vale a dire la moglie Beatrice Niederweiser e la figlia Chiara, avuta dalla relazione con la ex moglie Delia Gualtiero.

Cosa sappiamo di Chiara Canzian, oggi apprezzata cantautrice ma pure blogger che per lo showbiz oramai non vive più solo all’ombra di papà Red ma ha intrapreso una carriera tutta sua? Nata nel 1989 a Vittorio Veneto (Treviso), ha ereditato sin da piccola dal padre la passione per la musica e il canto e la cosa bella della famiglia allargata dei Canzian è che Chiara non solo ha lavorato assieme al padre anche di recente per il suo spettacolo “Casanova Opera Pop” ma pure col fratellastro Philipp Mersa (meglio noto col nickname di Phil Mer) per quel “Il calcio del sorriso” che era diventato anche l’inno del Treviso. Non solo: grazie al brano “Prova a dire il mio nome”, Chiara Canzian ha debuttato sul palcoscenico di Sanremo nel 2009 nella sezione Nuove Proposte, inserendo la canzone nell’omonimo album, il primo dei due prodotti sino ad ora.

CHIARA CANZIAN, “QUANDO LUI ERA RICOVERATO NON VOLEVO CEDERE A…”

Tuttavia da qualche anno Chiara Canzian pare essersi dedicata all’altra sua passione, ovvero la cucina e il mangiare bene: oltre al suo blog, Radici, dove parla di ricette vegetariane e dintorni, la figlia di Red ha scritto a quattro mani nel 2017 un volume intitolato “Sano Vegano Italiano” in cui vengono proposti menu vegani utilizzando le eccellenze della nostra penisola. E la musica? “Non è un mondo semplice, è un insieme di contrasti emozionali forti (…) Forse proprio per questo ho deciso di metterlo in pausa, respirare e trovare conforto in qualcosa che mi rilassasse davvero senza pressioni emotive” aveva detto qualche anno fa, parlando del mondo della cucina come di un piccolo rifugio per lei.

Nel frattempo Chiara è convolata a giuste nozze col suo compagno storico, Sandro Cisolla, ex chitarrista e appassionato pure lui di musica: la coppia, almeno fino ad oggi, non ha ancora avuto figli ma è molto legata. Anzi a testimonianza di quanto sia lei selettiva in fatto di uomini, una volta, ospite di “Oggi è un altro giorno”, aveva ammesso che “Il rapporto con mio papà mi ha condizionata? Diciamo che il paragone con altri uomini è molto alto, la figlia è sempre innamorata del papà e io sono molto simile a lui”. E a sottolineare questo legame quasi viscerale, ha accennato pure al recente ricovero di Red in ospedale: “Lui era ricoverato e io ero a casa col Covid, è stato uno sconvolgimento: ho messo una barriera alle emozioni perché non potevo cedere e volevo che l’opera potesse andare in scena al massimo” ha detto ricordando che in quel periodo c’erano le prove dello spettacolo di cui sopra a cui aveva lavorato assieme al padre.











