Chiara Canzian è la figlia di Red Canzian, il bassista ed una delle voci dei Pooh, nata dal matrimonio con la prima moglie Delia Gualtiero. Sin da bambina si appassiona al mondo della musica collaborando prima con il papà e poi con Phil Mer, il figlio nato dal precedente matrimonio della seconda moglie del padre. Padre e figlia hanno un bellissimo rapporto anche se in passato Chiara è stata molto gelosa di lui. “Ero gelosa di papà, ero piccola e lo vedevo in tv con Mara Venier e così quando tornava gli chiedevo cosa facesse con quella bionda” – ha raccontato la figlia di Red in una intervista di qualche tempo fa.

La presenza del padre Red è stata importantissima nella sua vita e determinante quando ha deciso di intraprendere un percorso artistico che l’ha portata anche sul grande palcoscenico del Festival di Sanremo. “Mio padre mi ha insegnato che questo lavoro è tanto sacrificio, impegno ed è un mestiere molto complesso” – ha detto Chiara.

Chiara Canzian: dalla musica alla passione per la cucina vegana

Dopo una breve parentesi nel mondo della musica, Chiara Canzian ha deciso di interrompere la sua carriera artistica per dedicarsi a qualcosa di completamente differente. Così la figlia di Red Canzian si è appassionata al mondo del food e in particolare della cucina vegana realizzando un libro di ricetta scritto a quatto mani proprio con il papà. Intervistata da Sgailand ha raccontato come è nato il libro: “è stata un’idea di mio papà che voleva raccontare la sua esperienza di vegano”. In particolare Chiara ha raccontato che tutto è iniziato dopo la malattia del padre che è stato uno choc per lei!

Se le ricette vegane sono tutta farina del padre Red, la presenza di Chiara nel libro c’è per addolcire i lettori con una serie di ricette vegane tra cui alcune dedicate ai dolci. “Mi sono molto divertita a pensare i piatti, realizzarli, perfezionarli” – ha detto Chiara che oggi è felicissima a sentirsi una cuoca “mi fa stare bene e riesco ad esprimermi come vorrei”.