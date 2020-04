CHIARA CANZIAN, FIGLIA RED CANZIAN/ “Non escludo di tornare a occuparmi di musica”

Chiara Canzian è doppiamente nota come musicista e curatrice di un blog di cucina. Quella per la musica è una passione che ha ereditato dal padre, Red Canzian; viceversa, è stata lei a trasmettere al papà l’hobby dei fornelli, oltre a ‘convertirlo’ al veganesimo. In occasione del recente contributo dato al talent show All Together Now come componente del muro di giurati, Chiara è tornata sulla cresta dell’onda e anche la sua ‘nuova’ carriera ne ha giovato, se non altro perché la televisione – questo è innegabile – è una cassa di risonanza pazzesca, qualunque lavoro tu faccia. È anche vero che lei non è mai stata una morta di fama, vista la famiglia in cui è nata; probabilmente, proprio per smarcarsi dalla fama di ‘figlia di’, Chiara ha deciso di cambiare strada, pur avendo seguito per un po’ le orme del padre. “Sono felicissima di occuparmi di cucina e fare la food blogger”, ha dichiarato a Tgcom24 a margine della sua nuova esperienza televisiva, per poi aggiungere che il prendere parte al programma ha avuto anche i suoi effetti positivi. L’è servito a “riassaporare un po’ cosa significa stare in quel tipo di ambiente ed essere stimolati dalla musica”.

Chiara Canzian sui talent: “Siamo al giro di boa”

Fatta eccezione per il ‘suo’ All Together Now, Chiara Canzian non ama molto i talent show: “Mi pare che da qualche anno abbiano perso anche la spinta che davano nei primi tempi”, dichiara l’artista. “Fino a qualche anno fa erano il trampolino di lancio per arrivare al grande pubblico, insieme a Sanremo e alle case discografiche che investivano. Oggi, a parte Amici, non esce più nulla di duraturo, nella maggior parte dei casi chi esce da un talent dura lo spazio di una stagione. È un peccato, ma forse no. Magari siamo al giro di boa e stiamo tornando un po’ al passato”. Quanto a lei, non se ne parla di tornare al passato. Almeno nel presente; in futuro, magari, tornerà a occuparsi di canzoni, forse come autrice. “Non è detto che qualcosa non esca”, fa sapere speranzosa.

La Chiara Canzian food blogger

Intanto, la carriera da food blogger procede a gonfie vele. Lei si spiega così il perché di questo successo, per il suo come per altri siti che si occupano di cibo: “Credo che la gente abbia capito quanto sia importante la benzina che mettiamo nel corpo. Dopo un periodo post dopoguerra, in cui siamo passati da una cucina tradizionale molto povera a un esubero di cibo da boom economico… carne tutti i giorni…, insomma: troppo! Ora la gente ha capito che si sta meglio a mangiare con una certa consapevolezza. Soprattutto per quello che riguarda la fetta di cucina di cui mi occupo io, quella vegetariana e vegana”.



