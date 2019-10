Chiara Capitta, figlia Lorella Cuccarini/ “Sono single, foto del mio ex? Un ricordo…”

Chiara Capitta, la terzogenita di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, tramite le sue Instagram Stories ha voluto recentemente soddisfare le curiosità dei suoi follower, rispondendo alle varie domande. Al centro dell’attenzione, questa volta, non c’è la sua grande passione, ovvero il calcio – Chiara gioca nella Roma Calcio Femminile, indossando la maglia 44 – bensì la sua attuale situazione sentimentale. E’ ancora fidanzata? Come procede attualmente la sua vita privata? Un utente particolarmente attento, ha chiesto “A ragazzi come sei messa in questo periodo?”. Secca la replica della figlia della Cuccarini: “Molte parole ma pochi fatti, quindi sto meglio da sola”. Quasi certamente il medesimo follower si è quindi voluto sincerare se non fosse più fidanzata con il medesimo ragazzo con cui è immortalata sul suo profilo Instagram. “Macchè, da mo…”, ha ribadito la giovane calciatrice. Qualcuno, a quel punto, ha voluto saperne di più chiedendo se per caso sentisse ancora la sua mancanza: “No, ho fatto la cosa migliore per me”, ha replicato Chiara.

CHIARA CAPITTA, FIGLIA LORELLA CUCCARINI: È ANCORA FIDANZATA?

Come mai Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, continua ad avere sul suo profilo la foto del suo ex fidanzato? E’ stata questa un’altra curiosità di un follower, al quale la giovane ha replicato: “La foto la tengo semplicemente perchè è stato un momento bello della mia vita quindi è giusto che sia lì come ricordo”, ha spiegato. La stessa ha poi fatto notare come siano numerose le foto sul suo profilo con persone con le quali magari attualmente ha chiuso i rapporti ma che “hanno fatto parte di me e della mia vita in qualche modo”. Attualmente, dunque, Chiara è single ma non è chiaro se felicemente o meno. A chi le domandava come andasse la sua vita, infatti, si è limitata a rispondere: “Diciamo che c’è di peggio ma c’è anche molto di meglio”. Ed intanto pensa al futuro lavorativo sognando in grande: “Mi piacerebbe lavorare nel settore degli eventi e magari avere una società mia”, ha chiosato.

