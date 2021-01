Chiara Carcano, postina a C’è Posta per Te/ E’ fidanzata? Sui social le sue foto e..

446mila follower, foto da far perdere la testa a tutti e un sorriso disarmante, tutto questo è Chiara Carcano che, smessi i vestiti di postina di C’è Posta per te, si atteggia ad influencer sui social per la gioia di migliaia di fan che continuano a riempirla di like. Qualche volta i suoi scatti sono ammiccati e sensuali, altri volte, invece, dedicati al suo amato fitness, e altri ancora raccontano i suoi affetti più cari e i suoi posti del cuore e questo permette al pubblico del people show di Maria de Filippi di conoscerla nel profondo, ma chi è Chiara Carcano e cosa fa quando non è in sella alla sua bici in giro per l’Italia alla ricerca dei protagonisti delle storie del programma?

Chi è Chiara Carcano postina di C’è Posta per Te?

Nata a Seregno, Chiara Carcano, classe 1993, ha sempre sognato di sfondare nel mondo dello spettacolo ma senza mai mettere da parte di studi preparando così il suo famoso piano B. Dopo il diploma scientifico, ha studiato Economia aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzandosi poi in Management. La Carcano si è poi dedicata al giornalismo e così è arrivata nella produzione di Grand Hotel Chiambretti, e nel dietro le quinte di Donnavventura e del Wind Summer Festival. Ormai da tre anni è postina di C’è Posta per te mentre su La5, proprio da questo 2020, è alla conduzione dello show Chef Save the Food. Sui social non c’è nemmeno l’ombra di un fidanzato e questo lascia pensare che uno dei suoi unici amori sia il fitness visto che ama allenarsi, anche in compagnia dei suoi follower, e in passato ha giocato a lungo a pallavolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA