Chiara Carcano, seno in mostra sui social/ Foto, Sonia Lorenzini: “a me piacciono…”

Chiara Carcano, la postina di C’è posta per te, infiamma i social pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossa una maglia nera corta che lascia scoperti gli addominali e mette in mostra il seno. Uno scatto semplice ed elegante con cui la Carcano ha riscaldato questa fredda giornata della quarantena e che ha scatenato i fans che si sono lasciati andare ad una marea di commenti. “Milano, giorno 19. La convivenza con me stessa è difficile. Sono logorroica, parlo solo di me, ascolto poco.. quasi quasi mi lascio. Come va con il vostro compagno di quarantena?”, scrive Chiara Carcano che, come tutti gli italiani, è a casa per rispettare le norme di sicurezza adottate per l’emergenza coronavirus. La foto, in poche ore, ha portato a casa like e tantissimi commenti tra i quali spicca anche quello di Sonia Lorenzini.

CHIARA CARCANO, SONIA LORENZINI: “MI PIACCIONO LE TUE TET*E”

La foto di Chiara Carcano ha portato a casa tutti commenti positivi. Una follower ha così deciso d’ironizzare chiamando in causa Sonia Lorenzini che, pochi giorni fa, per una foto simile, era stata ampiamente criticata. La ragazza ha così esortato la Lorenzini a ridere delle critiche ricevute e, chiamata in causa, l’ex tronista ha commentato la foto della postina di C’è posta per te. “A me le zinne della Carcano piacciono così come tutte quelle piccole in generale. Comunque niente Chiara, vedi il mio penultimo post, pare io abbia dato scandalo“, scrive la Lorenzini dando anche una spiegazione alla Carcano che non capiva il senso di alcuni commenti.





