Chiara, figlia del bassista dei Pooh Red Canzian ha oggi 35 anni ed è stata intervistata dal Corriere della sera per raccontare come ha vissuto la sua vita accanto a un papà così importante e famoso. Del resto, la sua vita è sempre stata condizionata dalla presenza del padre, e lei stessa ammette di essere stata impaurita e poco preparata per il palco di Sanremo, dove si era esibita anni fa come cantautrice. Nel corso della sua carriera ha sperimentato tanto, diventando anche una cuoca: “Non ho mai avuto paura di cambiare“, dice.

Red Canzian: “Che emozione i 60 anni con i Pooh”/ “Il ricovero all’esordio del musical ‘Casanova’...”

Oggi Chiara fa tutt’altro e oltre a essere performer di musical è diventata Life Coach. Come racconta al Corriere della Sera, sempre avuto la spinta per aiutare gli altri, tanto che da ragazza voleva farsi suora e andare in Africa a fare volontariato. “È sempre stato molto affettuoso“, dice la ragazza a proposito del padre, che le ha sempre dato l’esempio insegnandole a lavorare tanto per ottenere dei risultati. La 35enne racconta poi le assenze di Red Canzian, che nonostante fosse spesso in giro a suonare, riusciva a compensare con la sua presenza di padre: “Penso che le assenze facessero soffrire più lui“, spiega.

Beatrice Niederwieser, chi è moglie Red Canzian?/“Mi aggrappo a lei nelle difficoltà”

Red Canzian, parla la figlia Chiara: “Ero gelosa di mio padre“

Quando era più piccola, la figlia di Red Canzian ha ammesso di essere stata gelosa di suo padre. Spesso le persone le facevano notare quanto fosse bello, in particolare, dice lei, c’erano alcune presentatrici che “se lo stringevano un po’ troppo“. Di certo avere un padre così famoso e pieno di successo non è facile, e Chiara spiega di averlo spesso idealizzato quando era bambina, ma oggi ha imparato a non fare confronti con il papà: “Io ho le mie relazioni e non faccio paragoni con lui“.

Delia Gualtiero, chi è l'ex moglie di Red Canzian/ "E' stato il mio grande amore"

Nel corso degli anni c’è stata anche la pausa di perdere il papà. Red Canzian aveva infatti avuto una brutta infezione circa tre anni fa, e la figlia Chiara non fa mistero nell’ammettere di aver temuto per la sua vita: “Intimamente c’è stata la paura di perderlo, sicuramente. Ma entrambi, sia io sia mio papà abbiamo grande fede“. Chiara crede in Dio e nella bellezza della vita, e in quei momenti difficili è sempre stata fiduciosa sulla sua guarigione.