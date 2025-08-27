Chi è Chiara, la moglie di Paolo Jannacci: i due sono sposati da tantissimi anni e nel 2008 hanno avuto una figlia, Allegra, oggi adolescente

Paolo Jannacci, il figlio di Enzo Jannacci, a sua volta musicista e da qualche tempo anche cantante, è sposato da diversi anni con Chiara. Se della sua musica conosciamo tutto o quasi, sulla vita privata abbiamo invece meno informazioni. Un po’ come il papà, che non ha mai parlato eccessivamente del suo amore con Giuliana Orefice, anche Paolo Jannacci ha poche volte svelato dettagli su quella che è la sua vita privata, che condivide da anni con Chiara. Andiamo però a scoprire qualcosa in più su quelle che sono le informazioni che abbiamo in merito alla moglie di Paolo Jannacci. Chi è la donna al fianco del musicista da tanto tempo ormai?

La coppia ha una figlia, Allegra, nata nel 2008: una bambina che aveva dunque cinque anni quando è morto il nonno, Enzo Jannacci, mentre ne aveva sedici quando è scomparsa la nonna Giuliana, lo scorso anno. Dal grande amore con Chiara, dunque, è nata una bambina, Allegra, oggi un’adolescente in piena regola, della quale non sappiamo molto. Poche volte, infatti, Paolo ha parlato della sua vita privata con Chiara e Allegra. In una di queste occasioni ha rivelato: “Ho una moglie e una figlia che mi riempiono di gioia e mi regalano la voglia di vivere”. A quanto pare, dunque, i rapporti tra loro sono ottimi.

Chiara, chi è la moglie di Paolo Jannacci: “Mi ha limato”

Qualche tempo fa, a Repubblica, Paolo Jannacci, parlando della moglie Chiara ha rivelato: “Mi ha limato con la carta vetrata, ha smussato tutti i miei spigoli”. Dunque, a quanto pare Chiara avrebbe avuto il merito di sapere come gestire il carattere del marito, rendendolo non solo più malleabile ma più aperto, dolce e disponibile, almeno nei confronti suoi e della loro ragazza, Allegra, nata nel 2008. Un bell’amore, che va avanti ormai da vent’anni.