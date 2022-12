Chiara Chiasso, chi è/ Da infermiera a vincitrice di Bake Off Italia 2022?

Chiara Chiasso tra le papabili vincitrici di Bake Off Italia 2022

Chiara Chiasso è una delle finaliste di Bake Off Italia 2022? Riuscirà l’infermiera di Castel Viscardo a conquistare la vittoria finale? Ci siamo, venerdì 2 dicembre appuntamento con il gran finale di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto con successo da Benedetta Parodi. Durante la semifinale l’aspirante pasticcera è riuscita a convincere la giuria di chef nella prova di pasticceria moderna proponendo un dolce che non è passato inosservato ricevendo ottimi voti da parte dei pasticceri. Una scelta che le ha permesso di conquistarsi uno dei posti disponibili per la finalissima. Una finale a quattro quella che vedremo su Real Time e che vedrà scontrarsi a colpi di fruste Ginevra, Margherita e Davide. Chi sarà il vincitore di Bake Off Italia?

Tra le papabili vincitrici c’è sicuramente Chiara Chiasso che, di settimana in settimana, ha dimostrato di avere una grandissima passione e un grande talento per i dolci. Chissà che non possa essere proprio la giovanissima infermiera a vincere il titolo di miglior pasticcere di Bake Off!

Chi è Chiara Chiasso, finalista di Bake Off Italia 2022

Ma scopriamo qualcosa di più sul conto di Chiara Chiasso, una delle quattro finalista di Bake Off Italia 2022. La ragazza ha venticinquenne e vive a Castel Viscardo (provincia di Terni) dove lavora come infermiera, ma la pasticceria è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Tutto è iniziato grazie ai lievitati per poi proseguire con le torte classiche che prepara con grande amore utilizzando le uova del pollaio di nonna Maria.

Proprio lei si è presentata cosi alla prima puntata di Bake Off Italia: “sono Chiara Chiasso, ho 25 anni e abito a Castel Viscardo in provincia di Terni, un piccolo paese dell’Umbria e vivo con i miei genitori Ornella e Roberto. Sono una infermiere, adoro prendermi cura delle persone, è molto gratificante, ma allo stesso tempo appena ho un momento di libertà mi dedico alla pasticceria e alla realizzazione dei miei dolci. La mia passione per la pasticceria è iniziata attraverso i lievitati, infatti ho il mio tino: il lievitino che mi ha fatto appassionare alla realizzazione del pane e della pizza. La mia preferita è la pasticceria tradizionale, per la moderna c’è ancora un pò da lavorare”. Infine ha spiegato cosi la sua passione per i dolci: “per me la pasticceria è casa perchè è un momento di condivisione, condividere un momento d’amore con i miei amici e il mio fidanzato per condividere un momento di felicità, ma adesso sono pronta a dimostrare quanto valgo sotto il tendone di Bake Off”.

