Chiara Colosimo ospite di Storie al Bivio, chi è la presidente della Commissione antimafia: la carriera e…

Chiara Colosimo è la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, incarico politico di grande rilievo volto a contrastare la criminalità organizzata in Italia.

Classe 1986, romana, la sua carriera politica è iniziata da giovanissima, all’interno di forze politiche riconducibili alla destra, per poi proseguire tra le fila del Consiglio regionale del Lazio, dove è politicamente cresciuta e maturata fino all’approdo in Parlamento.

Determinata e pragmatica, Chiara Colosimo ha costruito nel tempo un profilo istituzionale di tutto rispetto, improntato soprattutto al dialogo con i territori. Laureata in Scienze Politiche, ha spesso sottolineato l’importanza di mantenere un filo diretto coi cittadini, per contrastare la presenza della mafia, ma ha anche auspicato ad una collaborazione più stretta tra istituzioni e forze dell’ordine per poter garantire maggiore sicurezza e incisività.

La ricetta di Chiara per contrastare la malavita: “Occorrono presenza e coesione sul territorio. E poi…”

Proprio di recente la Commissione Anti Mafia ha fatto tappa a Ostia, in una “missione istituzionale” volta ad intensificare il coordinamento tra la magistratura, la prefettura e le forze di polizia. Proprio come auspicato da Chiara Colosimo precedentemente. “Vogliamo dare un’immagine di coesione e presenza sul territorio”, ha detto in occasione di una conferenza stampa, ribadendo il suo impegno attivo nella lotta alla mafia.

Oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre, la presidentessa Chiara Colosimo sarà ospite del programma Storie al Bivio, dove racconterà il suo percorso personale e professionale, ripercorrendo le tappe che l’hanno portata a ricoprire l’incarico di presidente in commissione. Appuntamento dunque fissato per oggi pomeriggio su Raidue. Tanti ospiti da Monica Setta, tra cui Chiara Colosimo per una intervista che si preannuncia imperdibile.