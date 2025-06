Il 13 giugno ricorre l’anniversario della morte della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. Viene spontaneo accostarla a Gianna Beretta Molla, anche lei donna, mamma e santa. La loro storia ci parla di quell’amore “più forte della morte” che ci è stato fatto conoscere da Gesù (Rm 8,38-39).

Entrambe hanno vissuto un’esistenza all’apparenza ordinaria, però trasfigurata dalla capacità di donarsi: hanno abbracciato la maternità, semplicemente, come vocazione, e ora risplendono come un segno di amore radicale e speranza incrollabile.

Chiara e Gianna ci testimoniano che il Vangelo può essere vissuto fino alle estreme conseguenze, in ogni tempo, con libertà, fiducia nella Provvidenza e pace interiore. Per questo, in un mondo che spesso misconosce il valore della maternità e considera solo le esigenze del benessere individuale, ne restiamo commossi e profondamente interrogati.

Gianna Beretta Molla (1922-1962) nasce a Magenta, in provincia di Milano. Dai genitori e dalla scuola riceve un’educazione cristiana. Da giovane si impegna nell’Azione Cattolica, nelle Conferenze di San Vincenzo e nelle opere parrocchiali. Dopo la laurea in medicina e chirurgia, si specializza in pediatria e apre un ambulatorio medico. Nel 1955 si fidanza con Pietro Molla, col quale si sposa cinque mesi più tardi. Secondo i loro desideri, hanno una famiglia numerosa: nel 1956 nasce Pierluigi, nel 1957 Maria Zita, nel 1959 Laura.

Nel 1961, al secondo mese della quarta gravidanza, Gianna si sottopone a un intervento chirurgico per l’asportazione di un fibroma uterino. Avrebbe potuto salvarsi con l’isterectomia o se, oltre all’asportazione chirurgica, avesse abortito. Invece, consapevolmente, scelse di portare avanti la gravidanza. Disse: “Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete – e lo esigo – il bimbo. Salvate lui”. La piccola Gianna Emanuela nasce il 21 aprile 1962; sua madre muore una settimana dopo, per una setticemia conseguente al parto.

Chiara Corbella Petrillo (1984-2012) nasce e cresce a Roma, in una famiglia di profonda fede. Frequenta dapprima il movimento del Rinnovamento nello Spirito e poi i frati minori della Porziuncola ad Assisi. Nel 2008, dopo sei anni di fidanzamento, sposa Enrico Petrillo. Le prime due gravidanze sono segnate da dolorose diagnosi: Maria Grazia Letizia (2009) e Davide Giovanni (2010), affetti da gravi malformazioni, vivono solo pochi minuti. I genitori li accolgono con amore, battezzandoli e accompagnandoli all’incontro col Signore.

Nel 2011, durante la terza gravidanza, a Chiara viene diagnosticato un carcinoma alla lingua. Si sottopone a un primo intervento, ma rimanda le cure più invasive per non nuocere al bambino. “Per la maggior parte dei medici Francesco era solo un feto di sette mesi. E quella che doveva essere salvata ero io. Ma io non avevo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco”. Il bimbo nasce il 30 maggio; poco dopo, Chiara inizia le cure per combattere il tumore. Muore il 13 giugno 2012.

La storia cristiana è ricca di madri sante: Maria, madre di Gesù; Elena, madre dell’imperatore Costantino; Monica, madre di Agostino; Rita da Cascia; Elisabetta d’Ungheria… Gianna e Chiara appartengono a questa luminosa schiera di donne che hanno vissuto la maternità e il matrimonio, semplicemente, come vocazione cristiana. Sono accomunate dalla scelta di portare a termine una gravidanza complicata anche a costo della propria vita.

Oggi, quasi ogni giorno, i mezzi di comunicazione riportano dati preoccupanti sulla denatalità. Cresce il numero dei giovani che scelgono consapevolmente di non avere figli, come accade tra le coppie childfree e DINK (Double Income, No Kids). La maternità è considerata un’opzione marginale: si privilegia la carriera, il divertimento e l’amore sensuale. Gianna e Chiara hanno percorso un cammino diverso, scegliendo di vivere nella fede, in quella luce limpida e priva di ombre la cui lampada è l’Agnello, il Cristo Redentore; hanno scelto di far parte della nuova Gerusalemme descritta dall’Apocalisse (cfr. Ap 21,23).

Quando la vita chiede la vita, qual è la scelta da fare? Qual è la vera convenienza nel dare la vita? Da Gianna e Chiara impariamo che non si tratta di decidere cosa sia giusto e cosa sbagliato, quanto piuttosto di entrare nell’ottica dell’amore. E non appena nell’amore materno, ma in quello evangelico. “Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici”, ha detto Gesù (Gv 15,13). Gianna e Chiara hanno seguito l’esempio di Colui che “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).

Non hanno disprezzato la vita, ma l’hanno affermata fino in fondo; hanno vissuto l’amore totale, che si nutre di fiducia nella Provvidenza e vince la paura della morte. Con il loro dono, hanno affermato – come san Paolo – la loro identità più profonda: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).

All’amica Cristiana Paccini, Chiara ha confidato: “Sai, Cri, ho smesso di voler capire, altrimenti si impazzisce. E sto meglio. Ora sto in pace, ora prendo quello che viene. Lui sa quello che fa e fino ad ora non ci ha mai deluso. Poi capirò. Per ogni giorno c’è la grazia. Giorno per giorno. Devo solo fare spazio” (Simone Troisi, Cristiana Paccini, Siamo nati e non moriremo mai più, Porziuncola, 2014).

In un’altra occasione le ha detto: “Nella malattia soffro, ma stare con Enrico da sposa rende tutto più vivibile. Il giorno del matrimonio ho dato la mia vita al Signore e ogni giorno dico sì a quello che avviene” (Piccoli passi possibili. Chiara Corbella Petrillo: la parola ai testimoni, Porziuncola, 2015).

Si legge ne L’Annuncio a Maria di Paul Claudel: “Forse che il fine della vita è vivere? […] Non vivere ma morire e dare in letizia quel che abbiamo. Qui sta la gioia, la libertà, la grazia, la giovinezza eterna!”. E ancora: “Che vale il mondo rispetto alla vita? E che vale la vita se non per essere donata?”.

Chiara e Gianna sono la testimonianza di un’esistenza realizzata nel segno dell’amore; esse ci guidano a scoprire il valore vero della vita. Di fronte a loro non percepiamo un senso di mancanza, bensì di pienezza, e ci pervade il desiderio di cose grandi e belle, veramente umane. Ricominciamo a respirare la gioia che nessuno potrà toglierci (cfr. Gv 16,23).

