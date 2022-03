Chiara Dalessandro vs Paolo Bonolis: “Ipocrita!”/ YouTuber paragonata a Follettina

Chiara Dalessandro, YouTuber italiana, si è scagliata contro Paolo Bonolis, definendolo un “ipocrita” in un video, dopo essere stata citata in una domanda in una puntata di Avanti un altro! trasmessa di recente. A porla al concorrente di turno è stata Laura Cremaschi, la cosiddetta “Regina del web” che fa parte del salottino del format. A fare infuriare la diretta interessata tuttavia non è stato il quesito in sé (che così recitava: “Chiara Dalessandro è una famosa YouTuber italiana, molte volte nei suoi video è presente anche una persona della sua vita. Chi è? La suocerina, il cuginone o la nipotella?”) bensì ciò ne è susseguito. Il conduttore, infatti, dopo la risposta del concorrente, ha chiesto alla ex “Bonas” chi fosse il personaggio del web in questione. “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire”, ha risposto lei.

Il paragone, evidentemente, non è stato gradito alla quarantatreenne. Poco dopo la messa in onda della puntata, infatti, come ricostruito da LiberoQuotidiano, Chiara Dalessandro si è sfogata in un video. “Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna. La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona”, queste le sue parole.

Chiara Dalessandro vs Paolo Bonolis: “Ipocrita!”. E minaccia di denunciare Sonia Brugarelli

La sfuriata di Chiara Dalessandro non si è limitata tuttavia soltanto a Paolo Bonolis, accusato di essere un “ipocrita” per quanto accaduto ad Avanti un altro! La YouTuber, infatti, si è scagliata anche contro la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. A quest’ultima aveva mandato un messaggio privato per raccontare quanto accaduto. “Sono stata denigrata dalla bionda e Follettina bullizzata, tuo marito ha riso” avrebbe scritto secondo quanto riportato da LiberoQuotidiano. E ancora: “La Bonas ha detto che sono ‘una tipo Follettina’. Ma che modi sono? Paolo poi ha risposto ‘sì ci siamo capiti’. Nessuno vi dà il diritto di deridere le persone”.

Da qui la risposta della ex opinionista del Grande Fratello Vip: “Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo”. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente per placare gli animi. Chiara Dalessandro l’ha infatti accusata di bodyshaming e bullismo, poi l’ha minacciata di denunciarla per avere reso pubbliche le loro chat. La polemica, dunque, è tutt’altro che placata.











