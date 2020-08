Chiara, Domenico, Francesco, figli Riccardo Muti/ “Per me tutti uguali, anche se…”

Chiara, Domenico, Francesco sono i figli di Riccardo Muti, il direttore d’orchestra protagonista dell’intervista di “A raccontare comincia tu”, il programma condotto da Raffaella Carrà su Rai3. Un amore importante quello che lega, da 51 anni, il direttore d’orchestra italiano e Cristina Mazzavillani suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli. Nel 1969 i due si sono sposati: un matrimonio felice che li ha portati a diventare per ben tre volte genitori visto che dal loro amore sono arrivati Chiara, Domenico e Francesco tutti nati a Firenze. Nonostante la grande passione per la musica impartita dal padre, nessuno di loro tre ha seguito le orme di Riccardo Muti. Il primo figlio Francesco lavora come architetto, Chiara è un’attrice, mentre Domenico ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Tra i tre figli la più “famosa” è sicuramente Chiara Muti, attrice teatrale nota anche per aver sposato il pianista francese David Fray.

Chiara Muti, infatti, è stata l’unica tra i fratelli a studiare canto e pianoforte anche se ha poi preferito dedicarsi al mondo della recitazione diventando un’attrice di cinema e teatro. Proprio con il papà ha lavorato nell’opera “Passiuni” scritta da Giovanni Sollima e diretta proprio da Riccardo Muti. Non è l’unica volta che padre e figlia hanno lavorato insieme, visto che si sono ritrovati a condividere l’opera “Sancta Susannadi Paul Hindemith” al Ravenna Festival di cui la madre Cristina Mazzavillani è stata direttrice e curatrice per 31 anni. Un’esperienza che ha sicuramente segnato la vita artistica di Chiara Muti che, intervistata da IoDonna (data 20 giugno 2012), si è soffermata a parlare del padre Riccardo Muti confessando: “ci somigliamo nel carattere. Nelle reazioni alle piccole cose: lo sguardo di fronte a una notizia in tv, il modo di muovere le mani: abbiamo mani uguali. Dei tre figli, sono quella che più ha preso pregi e difetti dei Muti”. Anche se Chiara ha deciso di seguire almeno in parte le orme del papà, Riccardo Muti non ha preferenze tra i suoi tre figli anche se ha rivelato: “per me sono uguali. Forse con lei, senza far torto agli altri, ci capiamo a sguardi: non c’è bisogno di tante parole”.



