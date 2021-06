Chiara e Angela Nasti, scherzo Iene/ Video: crisi d’astinenza senza internet

Le sorelle Chiara e Angela Nasti sono state vittima di uno scherzo de le Iene. Le due sorelle napoletane sono influencer seguitissime su Instagram da oltre 3 milioni di follower. Ma quanto il loro lavoro crea dipendenza? Nicolò De Devitiis ha voluto metterle alla prova e ha organizzato una vera e propria terapia d’urto, lasciandole per qualche ora senza internet e quindi senza social. Alle sorelle Nasti è stato fatto credere di essere attese in un hotel lussuoso di Cortina, ma a un certo punto la strada è bloccata a causa della neve. L’autista fa inversione per raggiungere l’albergo da un’altra strada, ma facendo manovra rimane bloccato con le ruote nella neve. Inoltre non c’è campo e i cellulari non prendono. Angela Nasti, la sorella più piccola ed ex tronista di Uomini e Donne, va subito nel panico: vuole tornare indietro, inoltre senza connessione non può nemmeno chiedere aiuto.

Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati/ L'influencer: "L'ho tenuto nascosto ma.."

Chiara e Angela Nasti: in astinenza da social

L’unica soluzione è passare la notte in un baita lì vicino, dove Chiara e Angela Nasti vengono accolte da due montanari che al posto delle mascherine hanno maschere anti-gas. I loro ospiti sono curiosi di sapere cosa fanno di lavoro: “I brand ci contattano per sponsorizzare e vieni retribuito grazie agli sponsor”, rispondono le due sorelle. “Quanta gente si laurea e poi non trova lavoro?”, aggiunge Chiara. A cena il menù propone pasta in bianco candita con olio per friggere, di certo non un piatto che merita di essere immortalato su Instagram. Le due sorelle si prepararono ad affrontare la notte al freddo e al gelo, ma a quel punto lo scherzo delle Iene è giunto al termine: “Benvenute nella vita reale”, esclama Nicolò De Devitiis. “Vi odiamo. Da domani apprezzeremo qualsiasi cosa senza lamentarci di nulla”, concludono le sorelle influencer. Clicca qui per vedere lo scherzo de Le Iene a Chiara e Angela Nasti

LEGGI ANCHE:

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati?/ Lei "E’ concentrato sul calcio ma…"CHIARA NASTI E NICOLÒ ZANIOLO FIDANZATI/ Foto conferma nuova coppia, lei "felice!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA