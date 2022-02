 Chiara e Francesca di Cibo Supersonico, chi sono/ La storia d’amore e il tumore

Francesca Fariello e Chiara Ratti fondatrici di “Cibo supesonico”

Francesca Fariello e Chiara “Ciarina” Ratti sono le fondatrici di “Cibo Supersonico”, un progetto di cucina itinerante che nasce per condividere e sperimentare nuove espressioni della cucina a base vegetale. Francesca, Plant based Chef, e Chiara, responsabile marketing e comunicazione, fanno coppia anche nella vita privata: si sono unite civilmente nel 2020. Francesca e Chiara hanno appena pubblicato il loro primo libro, ovviamente intitolato “Cibo supersonico”, un ricettario e il racconto della loro storia d’amore. Sul Corriere della Sera, Chiara ha ricordato il loro primo incontro: “Entrai in cucina e vidi qualcosa che catturò la mia attenzione da subito. Colori. Tantissimi colori. Colori che in un cappuccio e brioche non avevo mai trovato… assaggiai con grande curiosità i pancake crudisti che Francesca ogni mattina preparava per i clienti del Mantra. E per la prima volta assaggiai anche una banana. E mi innamorai di tutto”.

La malattia di Francesca Fariello

Nel 2016 Francesca Fariello ha dovuto affrontare un tumore al seno e una mastectomia, pochi mesi dopo che si era messa con Chiara. Francesca come racconta sui social non ha voluto ricostruire il seno asportato, ma mostra con orgoglio la cicatrice sul suo petto: “Sono una donna che non ha sentito la necessità di conformare il suo corpo agli stereotipi imposti dalla società. Questo non mi rende migliore o peggiore di altr*, ma ha reso la mia scelta autentica e libera. Chiedetevi sempre il perché. Chiedetevi sempre il “per chi”. L’importante è non scegliere mai per paura”, ha scritto su Instagram. Lo scorso autunno, per esempio, Francesca e Chiara hanno vissuto un mese a “impatto sotto zero” nella loro casa di Annone, in provincia di Lecco, staccando il contatore e riducendo al minimo le emissioni di CO2. Niente frigo, acqua calda, viaggi in auto.

