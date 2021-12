Chiara e Francesca Ferragni, sorelle Valentina/ Nessuna invidia, ma tanto amore

Chi sono le sorelle di Valentina Ferragni?

Chiara e Francesca Ferragni sono le sorelle di Valentina. Nessuna invidia tra sorelle che in quelle poche occasioni in cui hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa hanno sempre parlato con parole di grande affetto e stima reciproca. In particolare Francesca Ferragni, di professione dentista, non ha mai nascosto di essere orgogliosa di avere come sorella Chiara Ferragni. “Essere sorella di Chiara mi riempie di orgoglio. È sempre stata un esempio e più di tutti mi sprona a fare sempre del mio meglio. C’è sempre stata una sana competizione tra noi, che non ha mai avuto niente a che fare con l’invidia, ma solo a tirare fuori il meglio di noi stesse in ogni situazione. Chiara è sicuramente il mio punto di riferimento” – ha detto Francesca.

Tra Chiara e Valentina Ferragni, invece, c’è un rapporto idilliaco. Le due sorelle, infatti, si sono sempre sostenute condividendo progetti di vita e professionali. Recentemente però si è parlato di una possibile litigata per il lancio della campagna di gioielli di Chiara Ferragni. Il motivo? “Chiara ha sempre sostenuto la sorella Valentina che di recente ha lanciato una linea di gioielli che ha fatto storcere il naso a delle amiche di Chiara che dicono di essere state copiate da Valentina, tant’è che Chiara le ha anche allontanate dalle sue amicizie più intime. Ma adesso Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene”. Sarà stato davvero così?

Lite tra Valentina Ferragni e Chiara Ferragni?

Non è chiaro se ci sia stata davvero un’accesa discussione tra Chiara Ferragni e Valentina Ferragni per una linea di gioielli anche se questa indiscrezione non è mai stata né smentita né confermata dalle dirette interessate che sui social sono comparse sempre insieme felici e sorridenti. Anzi in diverse occasioni Chiara ha espresso pubblicamente il suo grande amore per la sorella Valentina che recentemente ha dovuto affrontare anche un grave problema di salute: un tumore maligno della pelle. “Sorellina sei fortissima e stai superando tutto con la migliore energia possibile: sono super fiera di te” – ha scritto proprio Chiara alla sorella che ha sconfitto il tumore.

