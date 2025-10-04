Chiara Giordano e Francesca Giordano, figlie di Annamaria Bernardini de Pace: chi sono? La prima è la ex moglie di Raoul Bova. La seconda...

Chiara e Francesca Giordano sono le due figlie di Annamaria Bernardini de Pace, avvocatessa e volto televisivo di Forum nonché difensore di numerosi vip, e del professore universitario Francesco Giordano. I due sono stati sposati per sei anni, mettendo al mondo due figlie, appunto Chiara e Francesca.

L’avvocatessa, esperta in diritto matrimoniale e dunque in separazioni, è molto legata alle due figlie, con le quali si mostra spesso anche sui social. La più famosa tra le due è senza dubbio Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova, che si è laureata in veterinaria, lavorando però a lungo nel mondo dello spettacolo come produttrice cinematografica. Le figlie di Annamaria Bernardini de Pace, Francesca e Chiara, sono molto legate tra loro.

Chiara Giordano e Francesca Giordano, figlie di Annamaria Bernardini de Pace: un rapporto stretto

Anche se su Francesca sono poche le informazioni, sappiamo però che il legame con la sorella Chiara Giordano è splendido. Qualche anno fa, postando una foto insieme, la ex moglie di Raoul Bova ha scritto: “Certo che mia sorella ha la sorella che si merita”. Le due, dunque, sembrano molto complici e il loro rapporto splendido è anche frutto del legame che hanno con la mamma Annamaria Bernardini de Pace, che le ha cresciute con amore e rigore.

Annamaria Bernardini de Pace è profondamente legata alle sue due figlie, Chiara Giordano e Francesca Giordano. Della seconda non si hanno molte informazioni: non è infatti un volto noto al pubblico non facendo parte del mondo dello spettacolo. Sui social, postando un foto insieme alle figlie, Annamaria ha scritto: “Le mie bambine”. Nonostante gli anni passino, infatti, per lei sono sempre le sue piccole.