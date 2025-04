Chiara e Trigno sono una delle coppie nate nella scuola di Amici 24. Ora condividono il palco del serale ma potrebbero doversi dire addio molto presto. Trigno, d’altronde, è già finito a rischio eliminazione in più occasioni, e alla fine del terzo serale ha rischiato anche di essere l’eliminato della puntata. Anche Chiara, d’altronde, è finita al ballottaggio, ma la giuria ha deciso di salvarla, portandola avanti nella gara.

E proprio a proposito di coppie, da quest’anno gli autori di Amici hanno dato vita a un nuovo format: il meteo coppie. Alla fine di ogni serale, dopo aver commentato le esibizioni della puntata in prima serata, le coppie riepilogano anche com’è andata la loro settimana e se ci sono stati o ci sono ancora problemi da risolvere.

Chiara e Trigno, scontri ad Amici 24: le parole dei due concorrenti sul loro rapporto

Pochi giorni fa, Chiara e Trigno hanno appunto parlato del loro rapporto ad Amici 24, esponendo due punti di vista totalmente differenti. È, infatti, molto ottimista il cantante, che ha dichiarato: “Com’è il meteo tra noi? Per me sole, caldo, spiagge. Ogni tanto ha piovuto, ma solo per far arrivare l’arcobaleno!” Più negativa, invece, Chiara, che ha detto: “Tra noi è molto altalenante. Sono le piccola cose che fanno la differenza… C’è sole, poi nuvole, nuvole, pioggia…” Alcuni filmati mandati poi in onda hanno mostrato alcune scaramucce affrontate dalla coppia nei giorni precedenti. In questi, Chiara lamenta a Trigno di non averla aspettata e di aver avuto ‘poco rispetto‘. Piccole incomprensioni di coppia che restano, comunque, episodi normali tra due persone che si amano. L’unico rischio che c’è di separarli, al momento, è quello dell’eliminazione al serale di Amici 24.