Chiara e Trigno ballottaggio ad Amici 24: chi si è salvato

Dopo un periodo di scombussolamenti, Chiara e Trigno si sono trovati ad affrontare un altro momento difficile durante l’ultima puntata di Amici 24. Secondo le anticipazioni di Superguidatv si scopre che entrambi gli allievi del talent di Maria De Filippi sono finiti al ballottaggio insieme a Luk3. Trigno ha cantato una canzone difficilissima, Don’t look back in anger degli Oasis, ma a salvarsi per prima è stata la sua fidanzata Chiara, che durante la serata si è infortunata il piede.

Durante l’esibizione della ballerina succede qualcosa che interrompe l’equilibrio della coppia: Chiara bacia sulla bocca il professionista che ha ballato con lei, e Maria De Filippi fa sapere alla ragazza che Trigno si è ingelosito dopo questo gesto per poi ritrovarsi in ballottaggio con Luk3. A proposito di gelosie, poco tempo fa la coppia ha litigato in modo furibondo dopo che Deborah Lettieri aveva organizzato una sfida tra Francesca (sua allieva) e Chiara, la quale ha richiesto alcune modifiche alla coreografia dato che di recente si era infortunata. Dopo questa richiesta Francesca ha parlato con la Lettieri e ha detto che la Bacci ha voluto cambiare i passi solo perchè non è capace di fare questi movimenti.

La lite tra Trigno e Chiara è scoppiata dopo che la ballerina ha scoperto che la collega Francesca le aveva riservato parole poco carine nei confronti della sua professionalità. A quel punto è intervenuto anche Trigno, (che ricordiamo fare parte della squadra di Francesca Bosco) e il ragazzo ha detto che il guanto non era equo: “È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dia ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta“, ha detto Chiara, furiosa dopo le parole del ragazzo. Dopo il loro confronto, la ballerina gli ha chiesto: “Mi vuoi lasciare?” e lui l’ha rassicurata dicendo di non aver nessuna intenzione di separarsi da lei.