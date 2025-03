La prima coppia che si è formata nella scuola di Amici 24 è quella formata da Chiara e Trigno, i quali sin dall’inizio hanno capito di provare una grande attrazione l’uno per l’altra. Nel corso del tempo i due hanno continuato a stare insieme anche nelle difficoltà, sempre pronti a sostenersi e a concentrarsi sulle loro prove e allenamenti. Durante l’ultima puntata del pomeridiano andata in onda domenica 10 marzo 2025, Maria De Filippi ha scelto di fare uno scherzo alla coppia. Ma per quale motivo?

Chiara e Trigno non hanno mai voluto mostrare effusioni in pubblico, attentissimi a comportarsi prima da “allievi” della scuola più amata di Canale 5, piuttosto che da fidanzati. Così, la conduttrice ha organizzato uno scherzo bello e buono a loro due durante l’ultima puntata domenicale. Cos’è successo? Dopo l’annuncio degli ultimi quattro allievi che hanno ottenuto il pass al Serale di Amici 24 e quindi, la maglia oro, ha fatto uscire dallo studio Vybes, Trigno e Luk3, poi si è rivolta al pubblico: “Non dovete spoilerare nulla, faremo credere ai ragazzi che solo Dandy è riuscito ad avere la felpa d’oro“.

Maria De Filippi, Chiara cade nell’inganno della conduttrice ad Amici 24: “Ti ho fatto prendere un colpo?”

Una volta rientrati in studio, sono rimasti tutti senza parole, e sempre nello scherzo, Maria De Filippi ha chiamato la ballerina Chiara per farle salutare per l’ultima volta il fidanzato Trigno. Vista l’occasione, i due si sono salutati con un bacio, il primo in televisione. Lei si è emozionata, ma Queen Mary l’ha subito bloccata con queste parole: “Ti ho fatto prendere un colpo? Si è trattato di 30 secondi, sono stata un po’ stron*a“. Alla fine, sono stati fatti entrare anche gli altri due allievi, ed è stato ricordato che ad essere stato eliminato da Amici 24 è stato Deddè.