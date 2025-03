Chiara e Trigno sono stati ufficialmente la prima coppia di questa edizione di Amici 24 e chi vedrà il Serale per la prima volta li vedrà più affiatati che mai dato che entrambi hanno conquistato la famosa maglia oro. Poco prima della fase finale del programma, Trigno si è sentito sottoposto a troppo stress e di conseguenza Chiara si è avvicinata a lui per consolarlo e dargli un po’ di motivazione. Il ragazzo, infatti, era convinto di uscire dal programma, ma grazie al conforto della fidanzata è riuscito a far fronte all’ansia.

PERCHÈ VYBES È STATO ELIMINATO AD AMICI 24/ Lui: "Dispiaciuto ma comunque orgoglioso di me"

Come ha raccontato Maria De Filippi, TrigNO non era riuscito a dormire la notte precedente alle registrazioni, e per tutta la serata è stato vicino alla ballerina. Non solo, anche durante il ballottaggio la conduttrice ha chiesto a Chiara di dire qualche parola per calmarlo. In quella stessa occasione Anna Pettinelli e gli altri professori hanno ammesso di vedere il cantante cambiato da quando è fidanzato con lei, e in effetti pare essersi calmato non poco rispetto all’inizio del talent, dove era decisamente più agitato.

Vybes o Francesca, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Fuori il concorrente di Rudy Zerbi: "Felice lo stesso"

Chiara e Trigno, come si sono conosciuti e lo scherzo di Maria De Filippi durante la puntata di Amici 24: scatta il bacio davanti a tutti!

Chiara e Trigno si sono fidanzati all’inizio di ottobre, quando in casetta si erano avvicinati sempre di più. Tutto era iniziato con lunghe chiacchierate notturne e poco sonno, facendo sì che si creasse un’intesa davvero speciale. La ballerina aveva però chiesto cautela per via del fatto che il cantante era fidanzato con tale Ege Senni Monaco fuori dal programma. Nonostante ciò, entrambi sono sempre stati concordi nel non precludersi nulla, conoscendosi con calma e con un approccio aperto. Fino a poco tempo fa, oltretutto, si sono sempre dimostrati piuttosto restii nel mostrare le loro effusioni in pubblico, ma grazie ad uno scherzetto di Maria De Filippi sono riusciti a darsi un bacio in puntata.