Chiara e Valentina Ferragni hanno litigato?/ Il gossip di Santo Pirrotta: “Fulmini..”

Chiara e Valentina Ferragni hanno litigato? La moglie di Fedez è legatissima alle sorelle Francesca e Valentina con cui è solita trascorrere anche il tempo libero e le vacanze. Tuttavia, secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Santo Pirrotta nello spazio che cura all’interno del programma “Ogni mattina”, in onda tutti i giorni su Tv8, ci sarebbe stata una discussione tra la maggiore e la minore delle sorelle Ferragni. Tutto sarebbe nato dall’idea di Chiara di creare una linea di gioielli. Un desiderio che non avrebbe scatenato l’entusiasmo di Valentina che ha da poco lanciato la sua linea personale di gioielli, sponsorizzata anche dalla sorella Chiara. Quest’ultima che da tempo ha lanciato il suo brand avrebbe, tuttavia, deciso di lanciarsi nella stessa attività. Stando a quanto raccontato da Santo Pirrotta, Valentina Ferragni non avrebbe preso benissimo l’idea della sorella.

Il gossip su Chiara e Valentina Ferragni

Chiara Ferragni non si ferma mai. Dopo la collaborazione con Nespresso, avrebbe intenzione di lanciarsi anche in una nuova attività creando una linea di gioielli. Un’idea che, secondo Santo Pirrotta, non avrebbe scatenato l’entusiasmo della sorella Valentina che ha da poco lanciato la sua linea di gioielli. “Fulmini e saette a casa Ferragni” – ha esordito Pirrotta all’interno del programma condotto da Adriana Volpe. “Chiara ha sempre sostenuto la sorella Valentina che di recente ha lanciato una linea di gioielli che ha fatto storcere il naso a delle amiche di Chiara che dicono di essere state copiate da Valentina, tant’è che Chiara le ha anche allontanate dalle sue amicizie più intime. Ma adesso Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene”, ha aggiunto: “Pare ci sia stata una discussione abbastanza accesa”.

