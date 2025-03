Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma di nuovo amiche

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno fatto pace dopo un breve periodo di tensione al Grande Fratello e sono ritornate amiche. Oggi sono tornate a sostenersi reciprocamente e la loro amicizia è finalmente quella di prima. Peccato che quello che le sta unendo maggiormente è la furia contro Shaila Gatta, che secondo loro dovrebbe uscire al più presto dalla casa del Grande Fratello. Cos’è successo? Scopriamolo insieme.

Zeudi e Chiara sono state riprese dalle telecamere del reality mentre si trovavano insieme nel letto a parlare, e questa scena ha suscitato il clamore dei fan. Tolta la felicità di averle riviste insieme, i telespettatori sono rimasti basiti sentendole tramare contro Shaila Gatta, che fino a poco tempo prima era una delle loro più grandi amiche. “Chiara, metti il microfono“, ha detto una delle autrici dietro le quinte, dopo che la Cainelli si è messa sotto le coperte a sussurrare qualcosa in modo nascosto alla Miss.

Tutti contro Chiara Cainelli: “Brutto mostro…”

Sui social molti dei telespettatori si sono scagliati contro Chiara Cainelli utilizzando parole durissime nei suoi confronti: “Brutto mostro da trento ci sono le telecamere e i microfoni, avoglia a sussurrare si è capito il tuo gioco da quando dicevi che non è giusto far arrivare in finale entrambi i membri delle coppie 0,95% RITORNA AL MERCATO!!“. Altri utenti sono convinti che Chiara stia utilizzando Zeudi per salvarsi e andare in finale, dato che attualmente la concorrente napoletana è la più forte all’interno della casa.

Ma cos’ha sussurrato la Cainelli sotto le coperte e senza utilizzare il microfono? A quanto pare secondo la concorrente trentina le coppie non dovrebbero arrivare entrambe in finale, frase che ha generato il caos sul web. Ecco cosa si legge: “Ma cosa crede di fare uscita da lì? Non ha nemmeno un suo fandom, è letteralmente il nulla cosmico ahahaha“. La tattica di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sarebbe quella di eliminare Shaila affinchè non resti con Lorenzo in finale, strategia che i social hanno letto come un vero e proprio tradimento nei confronti della ballerina.

Molti pensano che Chiara Cainelli ha mentito a tutti dicendo di lavorare al mercato, mentre invece alcuni telespettatori di Trento raccontano tutt’altra verità. Dicono che Chiara sia in realtà una cubista che non gode di buona nomea in città, ma questa è solo una supposizione da parte dei fan sui social. Giustamente, il pubblico si è agitato anche per il fatto che la fidanzata di Alfonso D’Apice senza troppi problemi ha coperto il microfono e il labiale piazzandosi sotto le coperte per poi venire addirittura ripresa dalla produzione. Insomma, il regolamento continua a fare acqua da tutte le parti.