Manca davvero pochissimo alla finale di Amici 24 e ad ogni Serale se ne vanno i più bravi. Ed è così che tutti i concorrenti del programma vivono a modo loro questi momenti particolari, come Chiara Bacci, la quale ha affrontato un piccolo periodo di crisi pensando addirittura di abbandonare del tutto la sua carriera di ballerina. Infatti, pochi giorni fa si è confidata con la Maestra Celentano dicendole di sentirsi insicura e di non sapere se andare avanti o meno nel programma. La risposta della professoressa è arrivata subito e l’ha aiutata a proseguire al meglio: “Il fatto di avere le aspettative alte è giusto, il fatto che ti faccia star male è un lavoro che devi fare con te stessa”.

Amici 24 Serale 2025, 6a puntata/ Diretta: eliminazione tra Chiara e Trigno congelata

Nelle ultime ore, però, si è scoperto che la bravissima Chiara Bacci è finita al ballottaggio con il fidanzato Trigno, un epilogo che nessuno si aspettava e che ha lasciato tutti di stucco. Per ora, le anticipazioni di Superguidatv rispetto al talent non hanno ancora rivelato chi dei due è stato eliminato, ma si sa che anche Malgioglio era talmente in difficoltà da essersi rifiutato di votare. Insomma, Chiara potrebbe essere stata eliminata senza che ancora lo si sappia.

Chiara o Trigno, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Salta l'eliminazione e restano entrambi (per ora)

Chiara Bacci, chi è? La brillante carriera: “A soli 15 anni ha…“

Ma chi è Chiara Bacci? Nata a Firenze nel 2003, va ben presto via da casa per studiare danza ma successivamente ritorna in famiglia. La passione per il ballo l’ha presa da sua madre insegnante, e risulta talmente brava da entrare a soli 15 anni all’Accademia del Teatro della Scala di Milano. Poi è stata scelta per Amici 24, dove ha conosciuto Trigno e si è fidanzata con lui. Sin dall’inizio ha detto di voler lavorare sulle sue insicurezze: “Ho delle capacità che non tutti hanno, delle possibilità che non tutti hanno, ma non riesco a sfruttarle al massimo. Nel momento in cui c’è lo spettacolo mi si toglie ogni dubbio e mi ricordo perché questa è la mia passione.“