Chiara Ferragni 33esimo compleanno/ Foto, “Sono felice, circondata dall’amore”

Pubblicità

Buon compleanno a Chiara Ferragni! La fashion blogger e imprenditrice festeggia il suo 33esimo compleanno a modo suo in questo periodo di quarantena leggermente ridimensionata con la partenza della Fase 2. Un compleanno diverso dagli altri per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che la Ferragni ha voluto “celebrare” condividendo con la sua “famiglia virtuale” una serie di foto dal passato. Per celebrare il 33esimo compleanno, Chiara ha pensato bene di pubblicare le foto di quando era solo una bambina inconsapevole che un giorno sarebbe diventata una celebrity mondiale da quasi 20 milioni di follower. Un successo straordinaria quello della Ferragni che nelle foto si mostra prima bambina e poi adolescente intenta a spegnare le candeline che, anno dopo anno, aumentano di numero. Ad accompagnare queste foto d’archivio anche un lungo messaggio che la Ferragni ha voluto dedicare a se stessa, al marito Fedez, al figlio Leone e a tutte le persone che hanno creduto in lei. “Sono felice e serena come non mai” – si legge nel lunghissimo post pubblicato in lingua inglese, che vede la Ferragni autocelebrarsi nel girono del suo compleanno.

Pubblicità

Chiara Ferragni compleanno: 33 anni e 20 milioni di follower su Instagram

“Sono circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dai miei amici, e da voi ragazzi, la mia incredibile comunità online che non mi fa mai sentire sola” sono le parole che Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi fan in occasione del suo 33esimo compleanno. Le foto di Chiara prima bambina e poi adolescente, manco a dirlo, hanno collezionato nel giro di pochissime ore 826mila likes e quasi 14mila commenti da ogni parte del mondo. Un giorno sicuramente speciale per la Ferragni che trascorrerà con la sua famiglia: l’amato marito Fedez e il figlio Leone che lo scorso marzo ha compiuto 2 anni. Nonostante le difficoltà del momento e la quarantena obbligata per contrastare la diffusione del Coronavirus, Chiara proprio col marito Fedez è stata promotrice di una campagna di beneficenza social per GoFundMe che ha collezionato ben 3,9 milioni di euro in pochissimo giorni. L’ennesima conferma che Chiara Ferragni, piaccia o meno, è la “Re Mida” dei social e non solo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 6 Mag 2020 alle ore 3:16 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA