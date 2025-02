In esclusiva a Pomeriggio Cinque c’è stata un’intervista esclusiva a Chiara Ferragni, che da qualche anno a questa parte ne sta vivendo di tutti i colori tra il gossip famelico e questioni legali che non vedranno la fine così velocemente come sperava lei all’inizio. Raggiunta dai microfoni del programma di Myrta Merlino l’imprenditrice digitale ha commentato il rinvio a giudizio a settembre 2025 per truffa aggrava per il Pandoro-Gate.

“Di periodi ne ho avuto di migliori, ma quest’anno è stato devastante in tutto” ha svelato la nota imprenditrice al giornalista di Pomeriggio 5, “up and down completi, ormai ci siamo abituati. Rinvio a giudizio? Non me l’aspettavo, ma va bene. Ma sono innocente e lo proverò. Non ho molto altro da aggiungere. Aspetteremo. Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e lo farò ancora di più”.

Chiara Ferragni in esclusiva a Pomeriggio 5: “Fedez? Non voglio più dire nulla”

Ma Chiara Ferragni non si è solo limitata a commentare la sua situazione giudiziaria, ma anche gli ultimi gossip lanciati da Fabrizio Corona (ci sarà una seconda parte il 10 febbraio sempre sul suo canale YouTube a proposito degli eventuali tradimenti di Fedez): “Non c’è nulla di organizzato da parte mia. È vero che non c’è stata privacy per nostra scelta su alcune cose, ma su quest’ultimi gossip non c’entro nulla. È giusto però parlare e mettere le cose in chiaro”.

E la nota influencer ha continuato col dire che ha provato a essere superiore, in questi mesi, senza dire nulla, senza mai interferire, pensando al suo bene e a quello dei suoi figli, ma “in certe cose è stato sbagliato. Giusto difendermi e far uscire la verità. In questi casi i figli possono soffrire. Spero che questa cosa si concluda e non si debba più tornare su questi argomenti”. E su Fedez, invece? Cosa ha detto di preciso? “Quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio più dire nulla su di lui”. Ha poi ringraziato il giornalista di Pomeriggio 5 per la gentilezza e al rientro in studio Myrta Merlino l’ha ringraziata perché ha messo la faccia nel rispondere alle loro domande.

