Chiara Ferragni a Sanremo 2023, web insorge/ Drusilla Foer: “Una genialata!”

Chiara Ferragni ingaggiata a Sanremo 2023: le reazioni

Sta destando tra le reazioni più disparate nel web l’annuncio che Amadeus ha lanciato attraverso il Tg1, del ruolo di co-conduttrice assegnato a Chiara Ferragni, per l’imminente Sanremo 2023. L’annuncio prevede per la consorte di Fedez la co-conduzione al fianco del direttore artistico Amadeus di Sanremo, per la prima e l’ultima serata della rinnovata kermesse ligure. Un ruolo tv, quello previsto per la bionda influencer, che ora fa storcere il naso a qualche utente del web, in particolare gli haters della Ferragni, tra i quali c’è chi già minaccerebbe in rete di voler boicottare il Festival evitando di assistere alla kermesse canora, proprio a contestazione del preannunciato ingaggio di Chiara. Che la scelta artistica di Amadeus, concernente la trattativa avviata con Chiara Ferragni, possa, quindi, rivelarsi controproducente per il Festival di Sanremo 2023, in termini di ascolti tv?

Giulia Salemi, lettera a Chiara Ferragni/ "Grazie a te mio padre è orgoglioso di me"

Drusilla Foer fa il tifo per la neo co-conduttrice di Sanremo

Intanto l’ex co -conduttrice di Sanremo 2022, Drusilla Foer, approva in toto l’ingaggio di Chiara Ferragni nel cast del Festival: “Mi sembra una genialata – ha fatto sapere l’intervistata, al programma di R101 Facciamo finta che – Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso. Insomma, ci sono tanti elementi, al di là del fenomeno Ferragni, che possono essere giusti”. Poi, non manca la battuta pronta, tra il serio e il faceto, sull’esperta di tendenze: “Escludo che sia meglio vestita di me. No, scherzo, faranno a gara a vestirla, mamma mia”.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023/ La scelta di Amadeus divide e lei replica agli haters

Quindi, Drusilla Foer sembra appoggiare in toto la scelta artistica di Amadeus, che ha deciso di scommettere sulla consorte di Fedez per l’apertura e la chiusura del tanto atteso Sanremo 2023: “Sono abbastanza d’accordo con Amadeus che cavallo che vince si cambia. Si gira, si fa un’altra cosa. Quando una cosa è stata fatta in modo piacevole bisogna inventarne un’altra. Io trovo che questa sia stata una scelta molto intelligente, ma io trovo che Amadeus sia un uomo molto intelligente con un grande senso dello spettacolo. E’ un uomo molto perbene, molto civile”.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni hot su Instagram/ Ricoperta solo da schiuma, la foto spiazza i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA