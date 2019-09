Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020/ Conduttrice o solo comparsa? I rumors..

La carriera di Chiara Ferragni non arresta a fermarsi, e perché dovrebbe? In barbara all’invidia e alle polemiche, la bella biondina è riuscita a costruirsi una carriera da influencer senza fare del male a nessuno, vendendosi in maniera eccellente e finendo per essere “comprata” da una serie di marchi in Italia e oltreoceano. Questo le ha permesso e le permette di fare una vita da sogno regalando ai fan l’illusione di una favola perfetta al fianco del marito Fedez e del loro bambino, il piccolo Leone. Fin qui tutto noto, così come è noto il fatto che in questi giorni la Ferragni è in vetta ai boxe office con il documentario sulla sua vita. In molti lo hanno già visto al cinema e altri lo faranno anche in tv ma questa potrebbe non essere l’unica occasione di vederla sul piccolo schermo. Secondo gli ultimi rumors, infatti, Chiara Ferragni potrebbe addirittura sbarcare sul palco dell’Ariston alla conduzione del Festival di Sanremo targato Amadeus.

CHIARA FERRAGNI CONDUTTRICE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

In un primo momento si è parlato di una semplice comparsata per Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020 ma le cose potrebbero essere cambiate visto che si parla di una trattativa in corso fra gli organizzatori del Festival e l’entourage della Ferragni. L’indiscrezione ha fatto già il giro del web ed è stata riportata dalle maggiori testate e questo lascia pensare che ci sia davvero qualcosa di più. Dopo il successo al cinema con il suo “Chiara Ferragni: Unpostded”, presentato al Festival del Cinema di Venezia, l’influencer potrebbe davvero essere la regina del Festival di Sanremo. Al momento è a Parigi per l’annuale Fashion Week e non ha detto niente su quanto succederà e quello che farà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA